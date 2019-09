Brexit, lo speaker Bercow fa un passo indietro: dimissioni il 31 ottobre Lo speaker della Camera dei Comuni, diventato famoso in tutto il mondo per i suoi «ordeeeer!» durante i dibattiti più concitati, ha annunciato che si dimetterà dal suo ruolo alla fine del mese prossimo. In caso di elezioni anticipate, il suo mandato potrebbe scadere oggi

Lo speaker della Camera dei Comuni, John Bercow, ha annunciato al Parlamento che rassegnerà dimissioni con effetto immediato in caso di voto anticipato. Diversamente, il passo indietro sarà solo rinviato al 31 ottobre, giorno in cui dovrebbe scattare la Brexit. Bercow ha ufficializzato le sue intenzioni rivolgendosi ai deputati nell'ultimo giorno prima della sospensione dei lavori parlamentari voluta dal premier Boris Johnson . Alla seduta è presente la moglie di Bercow, Sally, ringraziati pubblicamente dal marito. Il suo annuncio è stato salutato da un lungo applauso.

La promessa alla moglie e l’ostilità di Johnson

Bercow ha spiegato che nel 2017 aveva promesso alla moglie di non cercare una nuova rielezione, aggiungendo che se il Parlamento non voterà per elezioni anticipate, allora sarà importante poter aver un nuovo speaker di esperienza e nel pieno delle funzioni per presiedere ai voti sul discorso della corona. Nei giorni scorsi il partito del primo ministro Boris Johnson aveva annunciato l’obiettivo di presentare un proprio candidato contro John Bercow, considerato uno dei maggiori ostacoli sulla strada della Brexit. «Sono stato un deputato della Camera per 22 anni e Speaker per 10 - ha detto Bercow - e questo è stato un dei più grandi onori della mia vita». Con una battuta che fa riferimento ai negoziati della Brexit, Bercow ha aggiunto di aver sempre cercato di essere il campione dei deputati, «in un certo senso il loro backstop», cioè la rete di salvataggio di ultima istanza come quella che è stata concordata per i confini fra le due Irlande dopo l'uscita dalla Ue.