Brexit, una spinta a semplificare: «Tagliamo i costi in Dogana del 20%»

I costi da adempimento, secondo le nostre stime, si possono ridurre di circa il 20% del dato attuale. È un processo che parte da lontano e che sempre più tenderà ad ampliarsi. Infatti, oltre alle procedure comuni, con il “decreto Semplificazioni”, il Governo ha affidato al Direttore Generale di Adm il potere di designare Zone Franche doganali intercluse.

Con quale impatto?

Notevole. Un’impresa che stabilisce una sua produzione in una di queste zone franche doganali non deve sostenere i diritti di confine, come dazi ed Iva all’importazione, sulla merce introdotta, oltre a beneficiare di agevolazioni sulle imposte sui redditi. In sostanza si semplificano i flussi doganali e, in quelle zone, le merci possono subire tutti i processi di trasformazione tipici delle nostre aziende manifatturiere, anche per essere poi eventualmente esportate, realizzando un risparmio di costi che, come anticipato, stimiamo prudenzialmente in almeno il 20 per cento.

Semplificare però non può comportare un abbassamento della guardia contro le frodi.

No, tutt’altro. In quest’ottica di semplificazione e di contestuale attenzione al contrasto delle frodi abbiamo previsto, con la circolare 49/2020, una procedura amministrativa snella per l’autorizzazione di luoghi approvati diversi dagli spazi doganali presso cui effettuare le formalità relative all’export, iniziativa che diventa un punto centrale di tutta l’operazione Brexit. Chi deve spedire la merce nel Regno Unito può ottenere un’autorizzazione affinché il suo sito produttivo diventi un luogo approvato per l’effettuazione degli eventuali controlli doganali, richiedendo tale decisione mediante un modulo standard che certifichi i requisiti del luogo stesso ed ottenendo l’effettuazione del sopralluogo da parte degli uffici competenti in modalità semplificata, da remoto.