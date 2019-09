Brexit, stretta in dogana: tornano dichiarazioni e dazi Il divorzio tra Londra e Ue si avvicina, ma non è ancora chiaro se i rapporti fra i due blocchi saranno agevolati da un sistema privilegiato di scambi. Sorte incerta per le norme Ue in materia di sicurezza, compliance ed etichettatura di Benedetto Santacroce e Ettore Sbandi

Il quadro di Brexit è ancora tutto da definire, nonostante gli strappi del premier Boris Johnson. Ma cosa accadrebbe in caso di hard Brexit, lo scenario sicuramente peggiore per quanto attiene i profili fiscali e doganali dei futuri rapporti tra Regno Unito e Unione Europea? Dazi, procedure doganali, adempimenti dichiarativi, oneri fiscali ed extrafiscali: in una parola, costi finanziari ed economici per le imprese impegnate negli scambi oltremanica.

Il profilo doganale è quello che appare di maggior interesse, oltre che potenzialmente critico. Dal post Brexit, migliaia di imprese che hanno attivato scambi solo con l’Ue e non hanno mai trattato il mercato estero extra Ue, si troveranno di fronte a un sistema di oneri e responsabilità del tutto nuovo.

Intervengono, anzitutto, dei profili dichiarativi che, per definizione, sono singoli, operazione per operazione e non riepilogativi. Per fare in modo che le merci lascino il territorio dell’Ue, oppure che vi entrino, non basta una fattura e un documento di trasporto, ma serve un atto avente fede pubblica, ossia una bolletta doganale.

Questo comporta maggiori oneri, maggiori responsabilità e, naturalmente, maggiori controlli. Si pensi che, per i soggetti virtuosi (e magari certificati Aeo), può stimarsi un numero di controlli pari all’1% per l’export e al 3-5% per l’import e che queste percentuali possono aumentare sensibilmente per i soggetti non qualificati o che hanno avuto controlli positivi nell’ultimo periodo.