Brexit, i tre ostacoli da superare per l'attuazione dell'accordo Prima di poter dichiarare vittoria e proclamare che Brexit è stata attuata, il premier britannico deve superare tre ostacoli. Uno nell'immediato, uno sabato e uno nel prossimo futuro. Ecco quali

Brexit, ultime trattative per evitare il no deal

LONDRA - Boris Johnson è uscito dalla porta sul retro di Downing Street per andare al summit europeo a Bruxelles. Pochi secondi dopo il messaggio positivo su Twitter, confermato poi dalla Ue, che un accordo era stato raggiunto, «un grande nuovo accordo che ci restituisce il controllo». La sterlina ha toccato i massimi da cinque mesi.



Prima di poter dichiarare vittoria e proclamare che Brexit è stata attuata, il premier britannico deve superare tre ostacoli. Uno nell’immediato, uno sabato e uno nel prossimo futuro.



L'ostacolo immediato è il consenso del Dup, il partito protestante nordirlandese che da tre anni ha fatto da barriera a qualsiasi intesa proposta da Londra e da Bruxelles per risolvere Brexit. Pochi minuti dopo il tweet positivo di Johnson, il Dup ha fatto sapere che nulla era cambiato per loro e che tuttora non sono disposti ad accettare l'accordo. Per il partito unionista è inaccettabile che l’Irlanda del Nord sia trattata in modo diverso dal resto del Regno Unito e quindi non tollerano l’idea che il confine esterno della Ue, anche se temporaneamente, sia nel mare d'Irlanda che separa l’isola britannica dall'Irlanda.



Johnson negli ultimi giorni ha passato più ore a discutere con il Dup che con qualsiasi altro interlocutore nel tentativo di convincerli a sostenere il compromesso da lui raggiunto. Il fatto che Arlene Foster, la combattiva e irriducibile leader del partito, fosse rimasta a Londra è stato visto come un segnale positivo di disponibilità al dialogo. Secondo alcuni, il Dup alla fine voterà a favore dell'accordo ma per ora resta intransigente per salvare la faccia e mantenere l'immagine di “duri e puri”. I deputati del Dup a Westminster sono solo dieci, e potrebbero teoricamente essere sostituiti da una manciata di ribelli laburisti. Il problema per Johnson è che diversi deputati conservatori pro-Brexit sono disposti a dare luce verde all'accordo solo se il Dup è favorevole.



L'approvazione da parte del Parlamento di Westminster è il secondo ostacolo che Johnson dovrà affrontare sabato, quando la House of Commons si riunirà durante il fine settimana per la prima volta dai tempi dell'invasione delle Falkland/Malvinas da parte dell’Argentina nel lontano 1982.