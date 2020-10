Brexit, la Ue avvia un’azione legale contro Londra

I rappresentanti del governo del Regno Unito, continua Bruxelles, hanno addirittura « riconosciuto questa violazione, dichiarando che il suo scopo era consentire di derogare in via permanente agli obblighi derivanti dal protocollo». Nonostante le richieste dell'Unione europea, il governo del Regno Unito «non ha ritirato le parti controverse del progetto di legge, violando quindi l'obbligo di agire in buona fede di cui all'articolo 5 dell'accordo di recesso». E ha inoltre avviato un processo che, in caso di adozione del progetto di legge, «ostacolerebbe l'attuazione dell'accordo di recesso».

Cosa prevede l’accordo sull’Irlanda del Nord

L'accordo Ue-Regno Unito stabilisce che l'Irlanda del Nord applichi su tutti i prodotti in transito dazi e regole Ue sul commercio dei beni anche se resterà nell'unione doganale britannica. Londra si è impegnata a rispettare gli standard europei in materia di aiuti di Stato per mantenere un terreno di leale concorrenza con l'Unione. Il progetto di legge dà il potere al governo di non rispettare queste parti dell'accordo.