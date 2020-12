Brexit, i negoziati vanno ai tempi supplementari per scongiurare il «no deal» Unione Europea e Gran Bretagna hanno deciso di prorogare le trattative per scongiurare il «no deal» oltre la scadenza prevista per oggi, domenica 13 dicembre

Unione Europea e Gran Bretagna hanno deciso di prorogare le trattative per scongiurare il «no deal» oltre la scadenza prevista per oggi, domenica 13 dicembre

Si negozia fino all’ultima ora. Unione Europea e Gran Bretagna hanno deciso di prorogare le trattative per scongiurare il «no deal» oltre la scadenza prevista per oggi, domenica 13 dicembre. Lo ha annunciato la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. «Ho avuto una telefonata utile e costruttiva con Boris Johnson», ha detto. Ci sarà dunque un «miglio extra» per cercare di raggiungere un’intesa.

«I nostri team negoziali hanno lavorato giorno e notte negli ultimi giorni. E nonostante la stanchezza dopo quasi un anno di colloqui, nonostante il fatto che le scadenze siano state oltrepassate più e più volte, pensiamo che a questo punto sia responsabile di andare ai tempi supplementari», hanno affermato il Primo Ministro Boris Johnson e il Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in una dichiarazione congiunta.

Il premier britannico ha convocato una riunione del governo per informare i ministri della proroga delle trattative con l’Unione Europea e ottenere il mandato a proseguire i negoziati.

Johnson: no deal resta lo scenario più probabile

«Ue e Regno Unito sono ancora «molto lontani» sui nodi cruciali residui del negoziato e un no deal resta al momento l'epilogo più probabile». Lo ha sottolineato il premier britannico Boris Johnson in una dichiarazione ai media. «Noi vogliamo provare con tutto il cuore a raggiungere» un accordo di libero scambio con Bruxelles, ha precisato Johnson, insistendo però che il Regno si sta preparando anche al no deal senza paura.



«Dovremmo cercare tutti di arrivare a un risultato. Ogni possibilità di arrivare a un accordo è benvenuta», ha detto Angela Merkel, rispondendo a una domanda sulle trattative in corso durante la conferenza stampa a Berlino sulle misure anticovid.