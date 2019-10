Brexit, Ue non decide sulla proroga oltre il 31 ottobre I diplomatici Ue non prendono alcuna decisione perché aspettano l’esito del dibattito a Londra dove si parla di elezioni politiche prima di Natale. Si riuniscono di nuovo lunedì 28 ottobre di An.Man.

Improvvisamente a Londra non si litiga più sulla data di uscita dall’Ue ma su quando si deve rivotare, quando si tornerà alle urne per le ennesime elezioni politiche anticipate. A Bruxelles ne prendono atto e agiscono di conseguenza: stamattina 25 ottobre gli ambasciatori Ue si sono riuniti, dovevano decidere se concedere una proroga e non l’hanno fatto, non hanno indicato una data forse perché nella lunga vicenda Brexit non se ne rispetta nessuna. Il prossimo incontro è lunedì 28 ottobre e lì si discuterà.

«C’è stata una discussione eccellente ma nessuna decisione» ha detto Michel Barnier, capo negoziatore Ue, e ha spiegato che il ritardo è dovuto proprio al dibattito in corso a Londra sulla richiesta avanzata da Boris Johnson di indire elezioni anticipate prima di Natale, il 12 dicembre precisamente.

C’è una certa disponibilità da parte europea, non sembra vi sia alcuna voglia di rendere il percorso più difficoltoso di quanto facciano già i politici britannici. «La nostra posizione - dice il ministro degli Affari europei francese, Amelie de Montchalin a radio RTL - è che semplicemnte daremo più tempo, senza nessuna contropartita politica».