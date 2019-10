Brexit, in Uk il private equity crolla del 40% nei primi sei mesi <b>Le transazioni finanziarie si stanno trasferendo dalla City di Londra all'Europa continentale, in particolare quelle di private equity che nel primo semestre di quest'anno sono crollate del 40% in Gran Bretagna favorendo paesi come la Francia e la Spagna</b> di Mara Monti

La vicenda Brexit continua a collocarsi nel limbo tra l’ipotesi di una ennesima proroga che potreb nei prossimi giorni dall'Unione Europea ed elezioni anticipate prima della fine dell'anno. Nell'incertezza totale sulle ricadute un dato è certo: le transazioni finanziarie si stanno trasferendo dalla City di Londra all'Europa continentale, in particolare quelle di private equity che nel primo semestre di quest'anno sono crollate del 40% in Gran Bretagna favorendo paesi come la Francia e la Spagna.

Secondo i dati raccolti da PWC, a fronte di un calo del numero delle transazioni in Gran Bretagna del 35% a 384 da 594 nel primo semestre del 2018, il controvalore è sceso del 41% a 30,6 miliardi di euro. Di segno opposto i numeri registrati dai paesi europei in particolare dalla Francia che nello stesso periodo ha visto incrementare gli investimenti del 28% e in Spagna del 33 per cento.

«Molte operazioni si stanno spostando dalla City all'Europa continentale – conferma Francesco Giordano, partner di PWC – basti pensare che il numero di deal in Europa è aumentato del 10% se si esclude la Gran Bretagna».

IL PANORAMA GLOBALE DEL PRIVATE EQUITY

Rallenta il private equity

In generale i dati dell’anno in corso stanno mostrando un rallentamento se confrontati con quelli del 2018 a livello globale quando vennero messi a segno numeri record per il private equity con investimenti per 258 miliardi di euro e 2971 operazioni. Quest’anno i segnali di incertezza a causa della guerra dei dazi, delle elezioni europee dello scorso maggio, della Brexit e del rallentamento generalizzato dell’economia si stanno ripercuotendo anche sul private equity che nel primo semestre di quest'anno ha registrato un calo degli investimenti a livello globale del 30% a 179 miliardi di euro e transazioni per 2.399 (-19 per cento). «Lo scorso anno è stato particolarmente attivo e il confronto rischia di penalizzare una situazione che si sta mostrando complessa - aggiunge Giordano -. Il secondo semestre al contrario sta dando segnali di recupero che fanno ben sperare».

Italia dietro Spagna e Francia

In Italia i dati sono stazionari con un aumento del numero delle transazioni del 4% a fronte di un calo del controvalore del 12%: «Nel primo semestre si è assistito a molte operazioni, ma quello che è mancato sono stati i mega deal che di solito vengono fatti da investitori internazionali in quanto in Italia mancano operatori medio grandi», aggiunge il partner di PWC.