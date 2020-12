Brexit, ultime ore per uscire dall’impasse Nella serata di lunedì una nuova telefonata tra la presidente della Ue Ursula von der Leyen e il primo ministro Boris Johnson per decidiere se continuare a trattare o chiudere i colloqui di Beda Romano

Il capo negoziatore della Ue Michel Barnier

Sono terminate con un nulla di fatto le trattative domenicali tra Londra e Bruxelles sul futuro accordo di partenariato che dovrebbe gestire i rapporti tra il Regno Unito e l’Unione europea dal 1° gennaio prossimo. Una nuova telefonata tra la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il primo ministro britannico Boris Johnson si terrà in serata. Le due personalità politiche dovranno decidere se continuare a negoziare oppure dichiarare fallita la trattativa.

«Il capo-negoziatore comunitario Michel Barnier ha informato i rappresentanti diplomatici dei Ventisette questa mattina alle 07:30 – ha spiegato lunedì 7 dicembre qui a Bruxelles un diplomatico europeo – I negoziati tra le parti hanno compiuto alcuni progressi, ma senza tuttavia riuscire a risolvere significative divergenze in tre campi: l'accesso del Regno Unito al mercato unico, la pesca nel Mare del Nord e il meccanismo di soluzione delle controversie».

Il negoziato sul futuro accordo di partenariato tra la Gran Bretagna e l’Unione europea dura da 11 mesi. Il Regno Unito è uscito dall’Unione il 31 gennaio scorso. Da allora è scattato un periodo di transizione, che terminerà il 31 dicembre. A quel punto, il paese uscirà definitivamente dal mercato unico e dall’unione doganale. L’obiettivo delle trattative in corso è di evitare un salto nel buio, con l’emergere di code alla frontiera sulla Manica ed eventuali carenze alimentari o farmaceutiche in Gran Bretagna.

Il diplomatico europeo ha precisato che i nodi aperti riguardano «una robusta cooperazione nel campo degli aiuti di Stato», «un accesso stabile alle acque britanniche» così come un meccanismo di soluzione delle controversie che non metta a repentaglio il ruolo della Corte europea di Giustizia. Diplomatici qui a Bruxelles sostengono che un accordo è sempre possibile, ma dipende dal premier Johnson: «Deve accettare di rimangiarsi in parte le promesse che ha fatto al suo elettorato», spiega un diplomatico.

In buona sostanza, le parti devono trovare un compromesso nel quale i Ventisette alleggeriscono le regole relative agli aiuti di Stato, pur difendendo il principio dell'accesso paritario al mercato unico, mentre il Regno Unito accetta l'arrivo di pescatori comunitari nelle sue acque, a dispetto del suo desiderio di tornare pienamente sovrano nel Mare del Nord. Nel frattempo, in un momento di impasse, la Commissione europea sta preparando un piano di emergenza con il quale gestire i rapporti in mancanza di intesa.