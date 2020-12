Brexit: intesa tra Ue e Regno Unito. Von der Leyen: «Accordo buono ed equilibrato». Londra cede sulla pesca e lascia Erasmus

Londra esce dall’Erasmus

Come previsto il nuovo trattato non prende in conto il settore finanziario. Ciò detto, le parti hanno previsto di negoziare un memorandum di intesa per stabilire una nuova collaborazione regolamentare. Rimane poi in essere la possibilità per entrambe le parti di concedere riconoscimenti unilaterali (le cosiddette equivalenze). «La scelta è presa autonomamente», ha precisato un funzionario comunitario. Infine, Londra ha deciso di non partecipare al programma di scambio universitario Erasmus.

L’iter complesso che ci attende

A questo punto inizia un iter politico-giuridico piuttosto complesso. Prima di tutto, Bruxelles dovrà presentare ai Ventisette una proposta di intesa. Il Consiglio dovrà decidere se considerare il nuovo trattato misto o europeo (nel primo caso oltre all'approvazione del Parlamento europeo sarebbe necessaria anche la ratifica nazionale). Si presume che i Ventisette sceglieranno la seconda soluzione pur di non allungare ulteriormente i tempi.

I governi dovranno anche decidere se optare per una entrata in vigore provvisoria, fin dal 1° gennaio 2021, visti i tempi molto stretti per ottenere un benestare del Parlamento europeo da qui alla fine dell'anno. Se così avvenisse, i Ventisette dovranno decidere quando e come firmare il nuovo trattato.

Successivamente, il testo andrebbe poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea per consentire l'entrata in vigore del nuovo trattato internazionale. In questo caso, il voto parlamentare avrebbe luogo nelle prime settimane dell'anno prossimo.

L’emergenza covid ha materializzato il rischio no-deal

Nei giorni scorsi, una recrudescenza dell'epidemia virale ha indotto i partner europei a chiudere le proprie frontiere con il Regno Unito, provocando incredibili code di camion nel Kent (si veda Il Sole/24 Ore di martedì). Agli occhi di molti osservatori, la situazione caotica si è rivelata un campanello d'allarme su quanto potrebbe succedere in caso di no-deal. Le voci di una possibile intesa a breve sono state salutate sui mercati finanziari con un apprezzamento della sterlina.