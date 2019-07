Brexit, vademecum economico per il premier: basta incertezze di Nicol Degli Innocenti

Brexit: polemica per esclusione Gb da riunione Ue su G5

Strada tutta in salita per il nuovo premier britannico, che verrà nominato oggi. Sul fronte politico e diplomatico il leader, eletto dai 160mila membri del partito conservatore, dovrà affrontare l’ostacolo Brexit, la crisi con l’Iran e un esodo di pezzi grossi dal Governo.

Il cancelliere dello Scacchiere Philip Hammond ha dichiarato che darà le dimissioni se, come sembra probabile, vincerà Boris Johnson. Il ministro della Giustizia David Gauke farà altrettanto, così come il ministro del Business Greg Clark e un’altra decina tra sottosegretari e ministri. Il sottosegretario al Foreign Office, Sir Alan Duncan, ha lasciato l’incarico già ieri per evitare di incrociare anche per un attimo il suo ex capo. Il veterano Tory aveva definito un incubo lavorare con Johnson quando era ministro degli Esteri e se ne è andato esprimendo il suo rammarico per la «nuvola nera di Brexit» che incombe sulla Gran Bretagna.

La situazione per il nuovo premier non si profila più facile dal punto di vista economico. L’occupazione è a livelli record ma non ha fatto scattare un aumento della produttività, mentre le incertezze su Brexit hanno frenato la crescita e hanno portato a uno stallo degli investimenti e a un indebolimento della sterlina.

La Gran Bretagna è già sull’orlo di una recessione, ha avvertito ieri l’autorevole National Institute of Economic and Social Research (Niesr), che prevede un -0,1% del Pil nel secondo trimestre 2019 e crescita negativa anche nel terzo. L’economia potrebbe cadere in una spirale negativa in caso di uscita dall’Unione Europea senza un accordo, quel “no deal” che Johnson si è rifiutato di escludere promettendo un’uscita il 31 ottobre «a qualsiasi costo».