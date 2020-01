Brexit, von der Leyen: la Ue è ottimista sui negoziati ma rivediamo i tempi

«Il 31 gennaio sarà un giorno triste -, ha detto la von der Leyen -, ma il giorno dopo saremo ancora partner fedeli e alleati stretti, dovremo affrontare ancora le stesse sfide sull'economia, sull'ambiente e sulla sicurezza. Una porta si chiude ma un'altra si apre: i vecchi amici devono costruire un nuovo futuro insieme».



Il futuro di Londra fuori dalla Ue

Guardando avanti, la presidente Ue ha sottolineato che la Gran Bretagna sarà un Paese terzo e quindi avrà uno status molto diverso. «I rapporti non potranno essere stretti come prima, questa è una conseguenza inevitabile della decisione presa da Londra, e senza libertà di circolazione delle persone non potra' esserci liberta' di circolazione delle merci, dei capitali e dei servizi».



L'obiettivo della Ue nei negoziati commerciali bilaterali con Londra che partiranno a inizio febbraio sono arrivare a un accordo «senza precedenti» che preveda «zero tariffe, zero quote e zero dumping», ha precisato la von der Leyen. La Ue negozierà con «buona volontà e con grande ottimismo», ma nella consapevolezza che se non ci sara' una proroga del periodo di transizione oltre la data prevista del 31 dicembre 2020 sarà possibile arrivare solo a un'intesa limitata nei contenuti e nelle ambizioni.



Il premier britannico Boris Johnson, che la von der Leyen incontrerà oggi pomeriggio a Downing Street, ha categoricamente escluso l'opzione di un allungamento dei tempi oltre la fine dell'anno. La presidente Ue nel suo discorso ha dichiarato che secondo lei verso la meta' dell'anno «entrambe le parti potrebbero voler ripensare la tabella di marcia» perché «i tempi sono molto stretti ed è impossibile negoziare tutto, ogni dossier, nei pochi mesi che abbiamo».



La prima cosa da fare quindi è definire le priorità, ha detto la von der Leyen, che per la Ue sono «le questioni sulle quali non ci sono accordi internazionali sui quali ripiegare». L'altra priorità per Bruxelles è mantenere la parità di condizioni per evitare una concorrenza sleale, la creazione di quella «Singapore sul Tamigi» che la presidente ha detto di essere «un'etichetta che non mi piace affatto».