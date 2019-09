Brexit, Westminster chiuso da oggi: per ora niente voto di Nicol Degli Innocenti

3' di lettura

LONDRA - Il Parlamento britannico è chiuso per ordine del Governo, ma nell'ultima giornata di lavori prima della sospensione forzata i deputati hanno inflitto due sconfitte a Boris Johnson. A tarda sera ieri 9 settembre la mozione presentata dal premier per chiedere elezioni anticipate è passata con 293 voti a favore e 46 voti contrari, ma non ha ottenuto la maggioranza di due terzi, i 434 voti necessari per procedere. La maggioranza dei deputati dei partiti di opposizione ha deciso di astenersi.



Johnson avrebbe voluto andare alle urne il 15 ottobre nella speranza di ottenere una maggioranza in Parlamento che gli permetta di governare senza avere le mani legate dall'opposizione e dai ribelli conservatori.

Secondo l'ultimo sondaggio YouGov Johnson è popolare tra gli elettori e il partito conservatore ha il 35% delle intenzioni di voto, un vantaggio di ben 14 punti sui laburisti.



Il leader laburista Jeremy Corbyn sostiene di voler andare alle urne al più presto ma solo quando il rischio “no deal” sarà stato neutralizzato e per questo ha mantenuto l'alleanza con gli altri partiti per impedire al premier di cambiare la data delle elezioni una volta passata la mozione.

L'ultima giornata di dibattiti a Westminster ha riservato qualche sorpresa.

Lo Speaker del Parlamento, John Bercow, ha annunciato l'intenzione di lasciare l'incarico al più tardi il 31 ottobre. Nel suo discorso Bercow ha lanciato un monito all'attuale Governo avvertendo che «degradare il Parlamento ha conseguenze pericolose».



Considerato da alcuni il paladino del Parlamento e il difensore della democrazia e da altri troppo parziale e filo-europeo, Bercow è diventato una celebrità negli ultimi tre anni di psicodramma nazionale su Brexit. I partiti di opposizione gli hanno tributato un'ovazione in piedi dopo l'annuncio della sua uscita di scena, mentre i deputati Tory sono rimasti in silenzio.