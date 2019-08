Macron apre a Johnson sul «backstop» ma se sarà hard Brexit la colpa è di Londra Il presidente francese ha comunque messo in chiaro che se ci sarà una hard Brexit, un'uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea senza un accordo, la responsabilità sarà tutta del Governo di Londra di Nicol Degli Innocenti

Il primo ministro britannico Johnson con il presidente francese Macron (Afp)

3' di lettura

LONDRA - Emmanuel Macron ammorbidisce il tono ma non modifica il messaggio. Il presidente francese ha ricevuto oggi all’Eliseo il premier britannico Boris Johnson con sorrisi, pacche sulle spalle e lunghe strette di mano, ma ha anche messo in chiaro che se ci sarà una hard Brexit, un'uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea senza un accordo, la responsabilità sarà tutta del Governo di Londra.

Macron si è allineato con la posizione della cancelliera tedesca Angela Merkel, che ieri a Berlino ha inaspettatamente sfidato Johnson a trovare una soluzione alternativa entro trenta giorni. Il premier britannico ha chiesto che sia eliminata del tutto la backstop, la polizza di assicurazione che mira a evitare il ritorno a un confine interno in Irlanda, perché inaccettabile per Londra, «non democratica» e in ogni caso già respinta per tre volte dal Parlamento di Westminster.

Merkel a Johnson, pronti a tutto ma l'intesa e' possibile

Sia Merkel che Macron si sono detti disposti a prendere in considerazione qualsiasi proposta alternativa credibile e realistica Johnson sia in grado di avanzare. Il presidente francese oggi ha detto che con «buona volontà» è possibile arrivare a una soluzione «intelligente» in trenta giorni, ma solo se l’alternativa proposta da Londra tutelerà la stabilità e la pace in Irlanda e l’integrità del mercato unico «sul quale è fondato il progetto europeo». «Sono spesso rappresentato come il politico più duro e rigido verso Londra - ha detto Macron - ma in realtà voglio solo essere chiaro». E chiaro è stato: la backstop non è un cavillo giuridico o una limitazione tecnica ma «una garanzia genuina e indispensabile», ha sottolineato il presidente.

Johnson prima della sua prima visita in Europa da quando è stato nominato premier il mese scorso ha più volte dipinto la posizione Ue come intransigente e inflessibile, quasi ad addossare già la responsabilità di un “no deal” su Bruxelles.

Ieri a Berlino e oggi a Parigi Merkel e Macron hanno concordato una posizione comune di apertura e disponibilità al dialogo mirata a rilanciare la palla a Johnson. Se ci sarà una hard Brexit, questo il messaggio, sarà perché il premier britannico non ha saputo o potuto proporre un'alternativa credibile alla backstop e quindi sarà esclusivamente colpa di Londra e non della Ue.