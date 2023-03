Brian Tyree Henry – Causeway

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Forse la massima sorpresa della cinquina è questo attore che è stato spesso comprimario in film non così tanto conosciuti. Nel 2022 però, oltre al lavoro per cui è stato nominato, è apparso anche in “Bullet Train”, accanto a Brad Pitt e a un cast stellare, in un ruolo divertente e capace di valorizzare il suo talento. Le possibilità di vittoria sono nulle, ma chissà che la nomination non gli porti maggiori opportunità in futuro.