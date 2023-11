Brianza in frenata dopo i record

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Duecento milioni al giorno, sabati e domeniche incluse. È il passo record tenuto dalle aziende brianzole lo scorso anno, imprese in grado di sviluppare ricavi record per 71 miliardi di euro. Anno brillante, quello descritto da Assolombarda per le maggiori 800 aziende del territorio, capaci non solo di crescere dimensionalmente ma anche di farlo in modo profittevole, con una redditività arrivata in rapporto alle vendite al 14%, profitti realizzati dalla quasi totalità del campione, il 91% delle aziende.

La ricerca del centro studi di Assolombarda, in collaborazione con PwC Italia e con il sostegno di Banco Bpm, prende in esame le maggiori 800 realtà locali, che evidenziano anzitutto una produzione 2022 (+7,5%) oltre la media lombarda, con un export record a quasi 13 miliardi, 33 punti oltre i livelli pre-Covid. Risultati ottimi con balzi a doppia cifra per più comparti tra cui farmaceutica (+60,3%), chimica (+26,2%), i metalli (+17,8%), l’elettronica (+20,1%).

Loading...

Note positive anche sul fronte del lavoro, tenendo conto di occupati aumentati di oltre 11mila unità, chiudendo così il divario rispetto al 2019, con un tasso di disoccupazione al 4,3%, il minimo degli ultimi quattro anni.

«Si tratta di un patrimonio che non possiamo disperdere - osserva il presidente di Assolombarda Alessandro Spada -, occorre una sempre più stringente alleanza pubblico-privato per sostenere i progressi e la crescita di questi anni e accendere i riflettori su alcuni temi che consideriamo strategici: contrasto ai provvedimenti della Commissione europea fortemente ideologici o improntati ad una eccessiva austerità; sostegno alle nuove tecnologie, in particolare al nucleare, per garantire sostenere la sicurezza e l’indipendenza energetica; realizzazione delle infrastrutture necessarie per rafforzare la competitività delle industrie e l’attrattività del territorio e di tutto il Paese».

Azioni tanto più importanti alla luce del quadro attuale, decisamente meno favorevole. Se infatti nel corso del primo semestre la produzione ha continuato ad avanzare oltre la media regionale e l’export è arrivato al nuovo massimo di 7 miliardi, la stima 2023 è per un Pil locale in crescita di appena due decimali, con l’arretramento di un punto per il valore aggiunto dell’industria.