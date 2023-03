Brick To The Future: Kia EV6 di mattoncini Lego

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mattoncino dopo mattoncino Kia sta costruendo il futuro della mobilità. Brick To The Future è una iniziativa, dal forte impatto emotivo e comunicativo, dove la protagonista è il crossover elettrico EV6. In questo modo Kia celebra il potere dell’ispirazione attraverso un simbolo iconico che accenna alle infinite forme che possiamo costruire con la nostra immaginazione: il mattoncino Lego. Così come il mattoncino rappresenta l’emblema dell’estro con cui dare vita alle prime proprie aspirazioni, EV6 per Kia è il simbolo del nuovo percorso in grado di condurre verso una mobilità sempre più sostenibile.

Kia EV6: il modello della svolta elettrica del marchio

EV6 è il primo veicolo nativo elettrico del brand, concreto Ambassador del cambio di paradigma. L’idea di costruire in scala 1:1 con 350mila mattoncini Lego il modello più iconico e rivoluzionario di tutti i tempi del marchio, sposa la dimensione emozionale dell’automobile andando ad enfatizzarla e al tempo stesso veicolando il concetto che mattoncino dopo mattoncino si sta costruendo il futuro della mobilità.

EV6, primo dei 14 modelli di Kia a trazione 100% elettrica che verranno introdotti sul mercato entro il 2027, costruito sulla rivoluzionaria piattaforma E-Gmp, dedicata esclusivamente ai veicoli elettrici, verrà a breve affiancata da EV9, un suv avveniristico sempre a trazione 100% elettrica e sempre sviluppato sulla medesima eclettica piattaforma e offrirà tre file di sedili e una potente batteria per oltre 500 chilometri di autonomia.

Oltre 800 ore di lavoro documentate da un video

Il risultato finale è un’opera molto particolare ed emozionante anche perché sono stati inseriti dettagli originali della grande personalità di Kia EV6 come i gruppi ottici, veri gioielli dalla forte identità, grazie a una firma luminosa ormai iconica, ma anche per le particolari superfici dalle inclinazioni accentuate espressione di raffinato design.

L’opera ha richiesto più di 800 ore di lavoro e ben quattro mesi di lavoro che include anche un elaborato sistema di illuminazione funzionante, per assicurare la personalità luminosa fortemente caratterizzante di EV6 in ogni circostanza in cui Brick To The Future verrà esposta, enfatizzando ed interpretando al meglio l’unicità del rivoluzionario crossover 100% elettrico.