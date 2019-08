Bricoman investe 20 milioni e apre un nuovo punto vendita ad Aprilia Nel centro di 7mila metri quadri previste 80 assunzioni di Andrea Marini

Bricoman, multinazionale francese della commercializzazione di prodotti tecnici per la costruzione e la ristrutturazione della casa, con vendita sia all'ingrosso sia al dettaglio, investe nel Lazio. Nel 2020 aprirà un nuovo punto vendita nel Comune di Aprilia, in provincia di Latina (e a 30 km da Roma). Con un investimento di 20 milioni, il centro sarà dotato di oltre 7.000 mq e 25.000 articoli disponibili per un bacino di utenza sia privato sia professionale. L’investimento, che riguarderà la riqualificazione di un sito industriale dismesso da diversi anni, comporterà l’assunzione di 80 dipendenti.

Reclutamento dal territorio

I dipendenti, in una prima fase, saranno scelti in via prioritaria tra gli abitanti del Comune di Aprilia e dei comuni limitrofi. Il numero delle assunzioni iniziali previste potrà inoltre aumentare in funzione del successo commerciale del punto vendita. Bricoman è nata in Italia nell’ottobre del 2008 ed oggi la catena dispone di 22 negozi nelle principali città con circa 3.500 collaboratori. L’azienda, che ha aperto il primo negozio in Francia nel 1999, è presente in 4 paesi (Francia, Spagna, Italia, Polonia) con più di 70 Negozi e oltre 6.000 collaboratori.

Nuove risorse per il Comune

L’azienda ha incontrato nei giorni scorsi il sindaco di Aprilia Antonio Terra per formalizzare la collaborazione tra l’amministrazione Comunale e Bricoman, rivolta a determinare i metodi di candidatura dei cittadini del comune interessati alle selezioni per il nuovo punto vendita che porterà opere pubbliche e contribuzione diretta in oneri nelle casse del Comune.

