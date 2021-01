Bridgestone al Ces di las Vegas immagina la mobilità del futuro in una smart city La multinazionale giapponese ha presentato una città interattiva progettata per la mobilità sostenibile. di Giulia Paganoni

1' di lettura

Le tecnologie intelligenti e integrate sono fondamentali per creare un nuovo valore per la società.

Alla kermesse di tecnologia di Las Vegas, Bridgestone ha partecipato portando un progetto che mette in evidenza come le tecnologie possono migliorare la società e la mobilità in generale.

La dimostrazione delle tecnologia Bridgestone in un contesto urbano

Per l'edizione 2021 del Ces, la prima in versione digitale, viene prestando il Bridgestone World che consente agli utenti di osservare i contesti urbani, suburbani, industriali e di trasporto in una città del futuro ed esplorare come i prodotti e i servizi Bridgestone faranno fronte alle difficoltà, miglioreranno l'esperienza di mobilità dei consumatori e creeranno maggiore valore sia a livello sociale, sia per il cliente.

L'immaginario di un ambiente urbano consente agli utenti di esplorare e comprendere l'evoluzione di Bridgestone in un'azienda high-tech che potenzia la sua offerta di pneumatici premium con tecnologie intelligenti e di mobilità avanzate. Bridgestone World vuole mostrare come l'azienda si sta reinventando per aiutare le persone e le aziende a gestire i propri veicoli in modo più sicuro, più intelligente, più efficiente e più sostenibile.