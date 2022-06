Bridgestone lancia Fleetcare, la sua soluzione integrata per la gestione di pneumatici e flotte

Ascolta la versione audio dell'articolo

Bridgestone lancia Fleetcare, una soluzione integrata per la gestione di pneumatici e flotte progettata per incrementare il business delle flotte professionali.

Evoluzione del programma Total Tyre Care di Bridgestone, Fleetcare combina l’offerta di pneumatici premium del produttore e le soluzioni di gestione degli pneumatici con Webfleet, il sistema telematico numero uno in Europa dedicato alla gestione della flotta. Con Fleetcare, i gestori di flotte hanno ora l’opportunità di ridurre il costo totale di proprietà (TCO) grazie a un’offerta completa offerta da un unico partner di mobilità.

Attraverso il supporto di tecnologie collaudate, Bridgestone Fleetcare può essere personalizzato in base alle esigenze specifiche di ciascuna flotta. La soluzione mira ad aumentare la soddisfazione del cliente, risparmiare sui tempi di gestione, aiutare con la conformità normativa, massimizzarne la sicurezza, oltre a migliorare la sostenibilità.

Secondo Bridgestone, con le flotte che richiedono la massima efficienza, comodità e sostenibilità mentre inaugurano il futuro della mobilità. Fleetcare è la soluzione ad hoc che risponde a queste esigenze. Infatti offre diversi vantaggi potendo contare su informazioni e servizi basati sull’IoT e sulla raccolta e analisi dei dati. Bridgestone Fleetcare, come spiega il produttore, è stata creata per i gestori di flotte commerciali che sono alla ricerca di un pacchetto di soluzioni completo e modulare che fornisca controllo dei costi e automazione al loro lavoro quotidiano, consentendo un migliore processo decisionale.

Grazie all’utilizzo di dati combinati sugli pneumatici e sui veicoli, consente una manutenzione più intelligente e predittive. Di conseguenza il gestore delle flotte ottiene ottimizzazione delle prestazioni e maggiore convenienza. Fleetcare è già disponibile.