Bridgestone Potenza Sport: lo pneumatico per le auto ad alte prestazioni Bridgestone presenta il nuovo pneumatico estivo destinato alle auto prestazioni. di Giulia Paganoni

Bridgestone presenta il nuovo pneumatico estivo destinato alle auto prestazioni.

2' di lettura

Sicurezza e piacere di guida. Sono questi i presupposti su cui si è basato lo sviluppo del nuovo pneumatico estivo Bridgestone Potenza Sport destinato alle auto prestazionali.



Prodotto nato dall'esperienza nel motorsport



Il marchio di pneumatici con sede in Belgio vanta un lunga esperienza nel motorsport, dalla Formula Uno alle partnership con le case automobilistiche premium. Esperienze e conoscenze che hanno portato alla progettazione di una gomma destinata alle auto sportive di fascia alta, permettendo di ottenere le migliori performance su asciutto e bagnato.



Loading...

Testato da Tüv Süd, uno degli istituti di test automobilistici indipendenti più importanti d'Europa, Potenza Sport raggiunge le migliori prestazioni sia in frenata su asciutto che per stabilità in curva e in rettilineo, rispetto ai competitor del segmento premium. Inoltre, offre prestazioni eccezionali su bagnato, e lo dimostrano l'etichetta Ue di classe “A”, la più alta della categoria, per aderenza su bagnato in tutta la gamma e il riconoscimento in termini di performance in curva e maneggevolezza sul bagnato.



L'importanza degli pneumatici per maggior sicurezza



Le quattro gomme sono fondamentali per la sicurezza stradale. Sono le uniche superfici di contatto tra il mezzo e la strada, pertanto devono rispondere ai criteri più rigidi e scrupolosi.



Nella fasi realizzative di Potenza Sport, Bridgestone ha applicato tecnologie innovative nello sviluppo del disegno battistrada e nella composizione della mescola. Per quanto riguarda il design, le innovative sipes 3D per aumentare la rigidità trasversale a vantaggio delle performance in frenata e aumentando la resistenza all'abrasione; la mescola, grazie ad una formula ottimizzata abbinata a un'innovativa tecnologia di miscelazione, migliora le performance su bagnato e su asciutto.