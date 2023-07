Bridget Finn nominata direttrice di Art Basel Miami Beach

I punti chiave La carriera

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Ancora novità per il mondo delle fiere d'arte negli Stati Uniti. Dopo la notizia dell'acquisizione dell'Armory Show e di Expo Chicago da parte di Frieze, che vanno ad aggiungersi al pacchetto di Frieze New York e Frieze Los Angeles, rendendo la fiera inglese protagonista nel panorama fieristico americano, ora è arrivato l'annuncio tanto atteso della nuova direzione di Art Basel a Miami Beach. E dopo Maike Cruse a Basilea, Art Basel sceglie nuovamente una donna con esperienza nel mondo delle gallerie: Bridget Finn, già partner di Reyes | Finn a Detroit. Entrerà in carica a settembre, ma dirigerà la fiera nel 2024 e sarà di base a New York.

La carriera

Finn aveva lasciato New York nell'ottobre 2017 per tornare a Detroit, città dove è nata e ha studiato, per unirsi a Teresa Reyes di Reyes Projects e fondare Reyes | Finn, una galleria d'arte emergente e mid-career. Prima di allora, ha diretto per quattro anni il programma di arte contemporanea di Mitchell-Innes & Nash (2013-2017), galleria d'arte moderna fondata nel 1996 nell'Upper East Side, che nel 2005 ha inaugurato uno spazio a Chelsea con un programma d'arte contemporanea. Precedentemente, dal 2010 al 2013, Finn è stata Director of Strategic Planning & Projects presso Independent Curators International (ICI), un ente non-profit fondato nel 1975 che sostiene il lavoro dei curatori e organizza mostre itineranti per ampliare il pubblico dell'arte. Dal 2007 al 2010 ha lavorato presso la galleria Anton Kern di New York. Inoltre, ha co-fondato lo spazio Cleopatra's a New York (2008-2018) dedicato a progetti curatoriali basati sulla collaborazione tra centinaia di artisti e produttori culturali.



Loading...

L'ingresso di Art Basel Miami Beach, Courtesy of Art Basel

A Detroit ha fondato Art Mile Detroit nel 2020, una piattaforma per mostre in tutta la città, e FLOURISH nel 2022, un progetto per aiutare bambini affetti da malattie rare attraverso l'arte. Ha convinto il team di Art Basel grazie alla sua conoscenza dell'ecosistema artistico americano, al suo network e alle numerose collaborazioni sia a livello commerciale che curatoriale.

La prossima edizione della fiera, che nel 2022 ha celebrato 20 anni, si svolgerà dall'8 al 10 dicembre e sarà diretta ancora da De Bellis, ma Finn sarà presente per il passaggio di consegne.



Nel 2022 la fiera ha chiuso la XX edizione con 76.000 visitatori, collezionisti da 88 paesi e 150 istituzioni presenti. Le gallerie erano 282 da 38 paesi e 25 operatori hanno partecipato alla fiera per la prima volta. Le vendite sono state registrate in tutte le fasce di prezzo, ma rispetto al passato le gallerie hanno notato una maggiore cautela da parte degli acquirenti, che hanno acquistato lungo il corso della fiera piuttosto che concentrarsi il primo giorno anche a causa di inflazione, instabilità politica e guerra in Ucraina.