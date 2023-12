Brilla Amplifon, per Bernstein è "top pick" nel Medtech europeo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Seduta positiva per Amplifon, che sale in cima al FTSE MIB, a una settimana dall’annuncio dell’acquisizione in Uruguay del gruppo Audical, principale operatore nazionale nel settore dell’hearing care. Nell’ultima settimana le azioni dell’azienda italiana degli apparecchi acustici «sono migliorate sulla scia del rafforzamento del sentiment macroeconomico», sostengono gli analisti di Bernstein, secondo i quali, Amplifon «ha una posizione di leader nel mercato al dettaglio degli apparecchi acustici, ancora molto frammentato» e «gode di una crescita più stabile rispetto ai suoi concorrenti».

Nel 2024, secondo gli analisti, Amplifon dovrebbe beneficiare di una ripresa nei mercati francese e tedesco, che contribuiscono per circa il 20% alle vendite totali dell’azienda. «Ci aspettiamo un’espansione dei margini il prossimo anno come risultato del ritorno alla crescita del mercato europeo». La forza di Amplifon sta anche nel piano di acquisizioni e nell’espansione verso gli Stati Uniti e la Cina. «Il rischio principale per il titolo a breve termine - spiega Bernstein - è un rallentamento del ritorno alla crescita in Europa e una continua inflazione», mentre, nel lungo termine «le preoccupazioni degli investitori includono un contesto di fusioni e acquisizioni più impegnativo, dati gli apparecchi acustici di grandi dimensioni».In conclusione, secondo Bernstein, nel settore del Medtech il top pick è Amplifon. La casa d'affari ritiene infatti che «il recupero del mercato europeo e la compressione dei multipli dell'azienda rispetto ai competitori che hanno attività di produzione offrono una buona opportunità per posizionarsi su un player di qualità con una traiettoria di crescita stabile nel lungo periodo». In sintesi: la valutazione è "outperform" con target price a 37 euro.