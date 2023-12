Brilla Rosetti Marino a Milano sui rumors della vendita della quota maggioranza

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Strappa in Borsa Rosetti Marino che arriva a guadagnare fino all'11,76% a Piazza Affari. A trainare il titolo, le indiscrezioni su una possibile cessione del controllo dell'azienda che da quasi un secolo è nelle mani della famiglia fondatrice. In particolare, scrive il Corriere della Sera, nel quadro di un passaggio generazionale, i Rosetti sono alla ricerca di un compratore per la maggioranza del gruppo che è racchiusa nella holding Rosfin. La quota, pari al 56%, avrebbe già suscitato l'interesse di diversi soggetti internazionali tra cui l'indiana Larsen&Toubro, la malese Bumi Armada e la sudcoreana Daewoo Engineering. L'azienda, con sede a Ravenna, avrà inoltre un ruolo importante nell'operazione condotta da Snam che ha annunciato di collocare al largo di Ravenna il nuovo rigassificatore Bw Singapore che è stato acquistato per 370 milioni di euro. L'obiettivo è quello di aumentare la sicurezza energetica dell'Italia. L'impianto, una volta ottenute le autorizzazioni, inizierà a operare nel 2025.

A smentire la vendita è la stessa società Rosetti Marino in una nota: «Il presidente Stefano Silvestroni e l’ad Oscar Guerra della Rosetti Marino, capofila dell’omonimo gruppo operante a livello internazionale nella progettazione, realizzazione e fornitura di impianti - offshore ed onshore - per l’Eolico, l’Oil&Gas e la Carbon Neutrality, nonché nelle costruzioni navali, con riferimento all’articolo riguardante la Società Rosetti Marino pubblicato oggi sul Corriere della Sera, comunicano che la società non è in vendita».

