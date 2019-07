Brilla Saipem , i broker promuovono la maxi commessa in Arabia Saudita di Cheo Condina

Dopo il passo falso di ieri tornano gli acquisti suSaipem, che è il miglior titolo dell'Ftse Mib con un rialzo vicino al 3% intorno ai 4,45 euro. Il gruppo petrolifero, proprio ieri, aveva annunciato l'aggiudicazione di una maxi commessa in Arabia Saudita da 3,5 miliardi di dollari, in particolare due progetti assegnati da Saudi Aramco per lo sviluppo di alcune strutture a terra nei giacimenti di gas Berri e Marjan nel Golfo Arabico.

Un ordine certamente importante, che ha portato Kepler Cheuvreux, in un report diffuso oggi, a confermare il buy sul titolo con prezzo obiettivo a 6 euro. Il broker ha sottolineato che tutto ciò impatterà soprattutto sui conti 2021 del gruppo guidato da Stefano Cao, anche se così facendo Saipem ha già battuto le stime di Kepler sugli ordini 2019 nel settore E&C che erano a 9 miliardi e ora sono state portate a 12 miliardi. La stessa Kepler fa anche notare che i contratti in Arabia Saudita sono caratterizzati da bassi margini: per questo sul 2021 mantiene le stime sull'Ebitda margin stabili al 6% ma aumenta comunque le previsioni sui ricavi del 5% e quelle sull'Ebitda del 2%.

La notizia è valutata positivamente anche da Equita che su Saipem ha un buy con target price a 5,4 euro. «Ciò migliora la visibilità sulle nostre stime 2020-22, in particolare per la divisione E&C onshore. Trattandosi di un contratto E&C onshore, stimiamo un Ebitda margin potenzialmente mid single-digit. - spiegano gli esperti - Con questo contratto la raccolta ordini E&C annunciata da inizio anno raggiunge 11,1 miliardi (di cui 9,5 onshore e 1,6 offshore), superando la nostra stima 2019 di 8,4 miliardi anche se con un mix al momento decisamente spostato sull'onshore».

