Brinbaum: «I profumi sono il primo punto di contatto con il mondo del lusso Bulgari»

«Le fragranze rappresentano un segmento considerevole nel mondo Bulgari poiché rivestono un ruolo di ingresso unico per il nostro brand. Con 5 milioni di flaconi venduti in media all’anno, siamo di gran lunga il più grande punto di contatto e visibilità della maison. Il nostro ruolo è fondamentale come primo passo nel nostro mondo di gioielli, orologi, accessori e hotel». Jonathan Brinbaum, global managing director of the fragrances business unit di Bulgari racconta progetti e strategie del brand che ha presentato la nuova fragranza maschile Man Rain Essence.

Come vi state muovendo per sviluppare questo segmento?

Cerchiamo di elevare sempre di più le nostre proposte anche nel campo delle fragranze come già sta accadendo in gioielleria, orologi, accessori e ospitalità. Inoltre dobbiamo sempre tener presente che la categoria delle fragranze è la prima ad interagire con le nuove generazioni che si affacciano al mondo del lusso. Per questo, dobbiamo essere sempre innovativi, garantire l'alta qualità, ma essere al contempo accessibili e invitanti. È qui che il nostro Dna italiano rende la nostra proposta unica nel mercato high end qualunque sia la categoria.

Johnathan Brinbaum, global managing director of the fragrances business di Bulgari

l focus continuerà a essere sulla profumeria di alta gamma dunque?

Tutti i nostri nuovi progetti sono legati alla rapida accelerazione che stiamo vedendo nel segmento della profumeria di fascia alta. Post Covid, i profumi sono diventati nuovamente un modo per indulgere su sé stessi, nei propri rituali di bellezza o nella propria casa. Siamo molto felici di vedere questa ripresa così forte dal 2022. In effetti la nostra promessa e offerta è legata a questa ricerca. Offriamo un’ampia varietà di fragranze uniche, provenienti da fonti responsabili e realizzate con i migliori maestri profumieri. Questa elevazione che stiamo apportando al nostro brand si riflette in tutti i nostri prodotti, nella nostra distribuzione, nella nostra comunicazione e in tutto ciò che offriamo ai nostri clienti. Il nostro è un marchio molto dinamico e in questi anni abbiamo lavorato per elevare sempre di più il posizionamento dei propri prodotti per renderli ancora più esclusivi. Con l'introduzione di ulteriori novità nel nostro portfolio, come ad esempio Allegra e il suo modo unico per personalizzare la propria fragranza dimostra quanto l'azienda sia sempre all'avanguardia e innovativa nei profumi high end.

Cosa significa il lancio di Man Rain Essence per Bulgari?

Rappresenta per noi un’importante pietra miliare poiché continua la saga della storia degli elementi della natura della collezione Bulgari Man. Questa volta abbiamo reinterpretato l'elemento acquatico con un tocco unico: la nostra interpretazione della pioggia. Bulgari Man è il nostro più grande franchise maschile e il nostro viaggio alla scoperta della forza degli elementi naturali quali fuoco, legno, ghiaccio, terra e ora pioggia ha riscosso un grande successo. Questo legame che abbiamo creato con il mondo naturale è una fonte inesauribile di ispirazione per noi e per Alberto Morillas, con cui collaboriamo sin dal prima fragranza della collezione che abbiamo lanciato sul mercato: Man in Black. Questo nuovo profumo riveste un ruolo particolare poiché l'idea di lavorare su questo concetto così unico ed esclusivo della pioggia e della sua energia vitale e come l'uomo trae ispirazione dalla sua forza rivitalizzante. La pioggia ha un forte potere trasformativo, rigenerativo e questo, credo, parli in modo sincero agli uomini oggi. Sentire la pioggia quando inizia è un grande momento di comunione l'uomo sente di essere nel suo elemento naturale. Ti fa sentire vivo, in contatto con il tuo io più profondo. Un vero e proprio viaggio immersivo che insieme ad Alberto abbiamo avuto il grande piacere di esplorare per racchiudere questa emozione unica in una fragranza.