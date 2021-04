Brioni presenta il piano industriale 2021-2025 e una drastica riduzione dell’organico

L’impatto sull’occupazione

Lo scenario negativo del quale abbiamo accennato all’inizio, «determina per tutti i player del settore il permanere di un eccesso di capacità produttiva e un insostenibile squilibrio nei costi industriali», ha spiegato l’azienda. Brioni si trova costretta ad intraprendere un duraturo e improrogabile percorso di interventi di razionalizzazione dei costi e di ridimensionamento dei siti produttivi di Penne (Pescara), Montebello di Bertona (Pescara) e Civitella Casanova (Pescara) – si legge ancora nella nota ufficiale – che attualmente possono contare su un organico di oltre 1.000 lavoratori, con l’obiettivo di mettere in atto tutte le azioni necessarie per il rilancio e lo sviluppo del brand.

Gli interventi per ridurre l’impatto sociale

Brioni intende naturalmente mettere a disposizione delle risorse coinvolte, attualmente stimate fino ad un massimo di circa 320 lavoratori tra diretti ed indiretti di produzione, ogni più opportuno strumento per ridurre, quanto più possibile, il conseguente impatto sociale, comprese misure per il reimpiego. Si passerebbe quindi da circa mille a 680 dipendenti. «Brioni conferma la propria ferma intenzione di non voler procedere in via unilaterale, ma anzi in una logica di confronto costruttivo e di dialogo con le organizzazioni sindacali e con tutte le parti, al fine di poter mettere in atto tutte le azioni necessarie per la difesa e il rafforzamento del marchio che rappresenta e deve continuare a rappresentare un vanto dell’expertise italiana nel mondo».

Brad Pitt, da testimonial a designer

A confermare la volontà di Kering di rilanciare il marchio, che in portafoglio non ha brand simili e punta quindi a presidiare la fascia dell’alta gamma maschile “tradizionale”, c’è l’iniziativa presentata settimana scorsa, che vede un maggior coinvolgimento di Brad Pitt: da “semplice” testimonial (lo è dal 2019), l’attore diventa designer per la capsule BP signature. Si tratta in realtà di un guardaroba completo: i sette pezzi della collezione includono un abito a due bottoni, una polo in cashmere a maniche lunghe dal peso piuma, una giacca sportiva in cashmere double, un cappotto sfoderato e ultraleggero e una giacca da sera in velluto abbinata a pantaloni in lana e a una camicia da sera in pregiato cotone.

I capi da sera di BP Signature sono ispirati all’outfit indossato da Pitt durante la 92esima cerimonia degli Academy Awards in cui ha vinto l’Oscar per il suo ruolo in Once Upon a Time in... Hollywood di Quentin Tarantino.

La reazione dei sindacati

«È necessario e strategico valutare il piano industriale Brioni nella sua complessità, cercando soluzioni alternative alla riduzione di personale e alla dispersione delle professionalità – indicano in una nota congiunta le segreterie nazionali Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil –. Ad esempio attraverso l’utilizzo degli ammortizzatori sociali disponibili, la riqualificazione del personale e utilizzando anche il fondo nuove competenze e il sostegno delle istituzioni regionali, in una logica di condivisione con l’azienda per evitare azioni unilaterali di parte datoriale». Non manca una nota critica: «Abbiamo presto atto delle difficoltà che sta attraversando l’azienda – prosegue la nota – anche a causa della pandemia che ha portato a riduzioni di volumi e di fatturato. Le iniziative intraprese dal 2015 ad oggi non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, e l’azienda ha conseguentemente annunciato un reale cambio di passo, dichiarando una serie di interventi tra i quali l’ottimizzazione degli investimenti, la razionalizzazione dei costi di struttura e la riorganizzazione produttiva». Indicato anche il passo successivo: «Nei prossimi giorni si attiveranno tavoli di confronto territoriali per valutare dettagliatamente il piano industriale vagliando e cercando le possibili soluzioni ottimali per tutelare i lavoratori e gestire il momento di difficoltà che l’azienda sta attraversando. Gli interventi che verranno messi in campo – concludono Filctem, Femca, Uiltec – saranno costantemente monitorati dalle parti coinvolte, con il sostegno dei ministeri dello Sviluppo economico e del Lavoro, per verificarne l’efficacia».