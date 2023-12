Bristol Myers Squibb compra Karuna: maxi deal da 14 miliardi di dollari

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Il gruppo farmaceutico statunitense Bristol Myers Squibb ha stipulato un accordo definitivo di fusione per acquisire Karuna Therapeutics a 330 dollari per azione in contanti, per un valore patrimoniale complessivo di 14 miliardi di dollari, ovvero 12,7 miliardi al netto della liquidità stimata acquisita. La transazione è stata approvata all’unanimità dai consigli di amministrazione di Bristol Myers Squibb e Karuna.

Karuna è un’azienda biofarmaceutica impegnata a scoprire, sviluppare e fornire farmaci per le persone con patologie psichiatriche e neurologiche. Si prevede che la transazione si concluderà nella prima metà del 2024. Due mesi fa, Bristol ha annunciato l’acquisto di Mirati Therapeutics, che produce cure per il cancro, per una cifra fino a 5,8 miliardi di dollari. Bristol Myers, che ha sede a New York, sta cercando di ampliare la sua presenza sul mercato, visto il calo della domanda per due dei suoi farmaci principali, il Revlimid (per il trattamento del cancro) e l’Eliquis (anticoagulante), che ora affrontano la concorrenza dei farmaci generici dopo la scadenza dei brevetti.