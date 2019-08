British Airways: Pc in tilt, ritardi e cancellazioni sui voli da Londra

2' di lettura

Un malfunzionamento del sistema informatico di British Airways sta provocando disagi e ritardi ai passeggeri in partenza dai principali aeroporti britannici in un periodo di alta affluenza come quello di agosto.



La linea aerea, di proprietà di International Airlines Group, si è scusata con i clienti per il problema e ha detto che il suo team tecnico sta lavorando per risolverlo il più presto possibile. Nel frattempo ha cancellato alcuni voli in partenza dai tre aeroporti di Londra (Heathrow, Gatwick e London City) e dato ai passeggeri la possibilità di modificare la data di partenza dei propri voli. Secondo quanto riporta il quotidiano «Guardian», circa la metà dei voli previsti oggi da Heathrow fra le 9.30 e mezzogiorno sono stati cancellati.

In tutto dal principale scalo londinese sono stati cancellati circa 80 voli, ai quali vanno aggiunti i circa 10 di Gatwick mentre i ritardi hanno coinvolto almeno 200 voli.

L’azienda precisa che non è stata colpita la rete informatica globale di BA, ma due sistemi complementari usati a livello nazionale, e confermando che si lavora per risolvere il guasto.

