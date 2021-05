British American Tobacco investe 20 milioni per l'acquisto di tabacco italiano

«Con questo importante investimento – ha detto Roberta Palazzetti, presidente e Ad di Bat Italia – vogliamo testimoniare in un momento storico difficile il nostro impegno verso l'Italia e la filiera tabacchicola italiana. Questo impegno rispecchia il nostro proposito “A Better Tomorrow”: contribuire a un futuro migliore per i consumatori e le comunità in cui operiamo, da costruire anche attraverso un'agricoltura più sostenibile, basata su occupazione di qualità, tutela dell'ambiente e innovazione. In quest'ottica prossimamente metteremo in cantiere anche attività sperimentali orientate all'innovazione tecnologica per rendere la filiera tabacchicola sempre più sostenibile da un punto di vista ambientale».

«Il tabacco in Italia è coltivato da circa 2mila aziende che impiegano 50mila addetti, su una superficie di oltre 14mila ettari in quattro aree geografiche – ha ricordato il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti –. È parte importante dell'economia locale e oggi anche dell'eccellenza tecnologica del Paese. Per dare slancio alla filiera occorrono scelte politiche adeguate, interventi fiscali più snelli ed equilibrati per salvaguardare la trasformazione e consentire nuovi investimenti».Il mondo del tabacco ha subito una profonda trasformazione in Europa e nel mondo negli ultimi dieci anni; in Italia il cambiamento è stato ancora più marcato e ha riguardato soprattutto il mondo della trasformazione.

«In un ambito di riduzione dei consumi globali – ha sottolineato il presidente dell'Apti Vincenzo Cardinali – la filiera si è ristrutturata con le associazioni di produttori passate da oltre 20 a 9, delle quali tre raccolgono il oltre il 90 % della produzione; la razionalizzazione della capacità di trasformazione elevando sensibilmente il volume del tabacco lavorato in ogni impianto e la rapida crescita del livello di tecnologia negli stabilimenti di trasformazione con la digitalizzazione dei distretti produttivi».