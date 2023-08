British museum, dopo 2mila opere sottratte si dimette il direttore

I punti chiave Le richieste di restituzione

LONDRA - British museum nella bufera: il museo più visitato in Gran Bretagna e una delle istituzioni culturali più celebri al mondo è scosso da uno scandalo che ha portato alle dimissioni del direttore e alla sospensione del suo vice. La polizia ha aperto un'inchiesta e il consiglio di amministrazione del museo si è formalmente scusato.

Oltre 2mila reperti, alcuni di inestimabile valore, sono scomparsi dagli archivi del museo negli ultimi anni. Si tratta di gioielli, gemme e altri piccoli oggetti preziosi che non erano in mostra nelle teche del museo ma conservati nei depositi.



I più antichi risalgono al 15esimo secolo a.C., i più recenti al 19esimo secolo d.C. La cosa più grave è che i responsabili del museo erano stati avvertiti già nel febbraio 2021 che alcuni reperti, tra cui un cammeo romano, circolavano sul mercato antiquario ed erano addirittura in vendita su eBay.

L'accademico danese Ittai Gradel aveva segnalato la cosa ma i dirigenti del museo avevano insabbiato tutto, presumibilmente per evitare danni alla reputazione del British Museum.Hartwig Fischer, il direttore del museo, aveva negato ci fosse un problema e aveva addirittura criticato Gradel per le sue “insinuazioni”.

Ieri Fischer ha dato le dimissioni, ammettendo che “il museo non ha agito come avrebbe dovuto” e scusandosi tardivamente con l'antiquario danese. Il suo vice, Jonathan Williams, è stato sospeso dall'incarico.La vicenda è venuta alla luce pochi giorni fa, quando si è saputo che il museo in febbraio aveva licenziato uno dei suoi esperti di antiquariato, dipendente del British da oltre trent'anni. La polizia ha avviato un'inchiesta e sta interrogando l'ex dipendente del museo, che non può essere nominato per questioni legali.