BT (ex British Telecom) shock: taglierà fino a 55mila posti di lavoro entro il 2030. Alcuni saranno sostituiti dall’Intelligenza artificiale

Jansen si è impegnato a tagliare le spese di 3 miliardi di sterline (3,7 miliardi di dollari) all’anno entro il 2025 rispetto ai livelli del 2020 e sta valutando tagli di posti di lavoro più drastici almeno dal 2019.

BT, ex monopolio di Stato precedentemente noto come British Telecom, eliminerà circa 10.000 posti di lavoro attraverso la digitalizzazione, l’automazione e l’uso dell’intelligenza artificiale nei suoi processi.



«Si tratta di utilizzare la tecnologia per fare le cose in modo molto più efficiente», ha detto Jansen.



I tagli comprendono anche 15.000 posti di lavoro nel settore della costruzione della banda larga in fibra ottica e delle reti mobili 5G e 10.000 per la manutenzione e la riparazione. Una volta che queste reti saranno completamente realizzate, BT non avrà più bisogno di tanti lavoratori per costruirle o mantenerle.

