Brooks Brothers ritorna americana. Del Vecchio vende a Authentic Brands e Sparc per 325 milioni di dollari La transazione, riferisce una nota, avverrà «secondo il principio della continuità aziendale, e del portafoglio dei titoli di proprietà intellettuale».

Brooks Brothers, l'azienda di abbigliamento americana di proprietà di Claudio Del Vecchio , ha annunciato che Authentic Brands Group e Sparc Group sono stati selezionati come aggiudicatari nella procedura di vendita competitiva dopo aver aumentato la propria offerta a 325 milioni di dollari per l'acquisizione dell'ampia maggioranza del business globale della società. La transazione, riferisce una nota, avverrà «secondo il principio della continuità aziendale, e del portafoglio dei titoli di proprietà intellettuale».



Nell'ambito dell'accordo, Sparc si è impegnata a continuare a gestire almeno 125 punti vendita Brooks Brothers. «Gli offerenti intendono preservare l'iconico marchio Brooks Brothers e continuare a essere presente per i clienti che nel corso del tempo hanno dimostrato di apprezzarlo», si aggiunge. L'operazione proposta è soggetta all'approvazione del Tribunale e al soddisfacimento delle abituali condizioni di chiusura, compresa l'approvazione delle autorità. L'udienza per l'approvazione della vendita è attualmente prevista per il 14 agosto. Fatte salve le condizioni di chiusura, la transazione dovrebbe essere completata entro la fine del mese.

I due futuri acquirenti sono Sparc Group e Authentic Brand. Il primo è una società globale che progetta, acquista, produce, distribuisce e commercializza abbigliamento e accessori per donna, uomo e bambino: una società di vendita al dettaglio a servizio completo dedita all'innovazione produttiva e commerciale realizzata attraverso una piattaforma multimarca che supporta oltre 2.600 punti vendita al dettaglio e “shop-in-shop”, una solida attività di e-commerce e importanti clienti all'ingrosso in Nord America, Sud America, Europa e Asia Pacifico. In quanto partner operativo dedicato per i marchi Aéropostale e Nautica, SPARC effettua ogni anno vendite al dettaglio a livello globale per oltre 2,7 miliardi di dollari.

Authentic Brands Group è una società attiva nella gestione e sviluppo del marchio, che possiede un portafoglio di marchi globali nei settori media, entertainment e lifestyle. Basata a New York, l'azienda rafforza e costruisce il valore a lungo termine di oltre 50 consumer brands e relative attività attraverso partnership con i migliori produttori, grossisti e dettaglianti. I suoi marchi sono disponibili in oltre 100mila punti vendita a livello globale nei canali lusso, verticali/specialistici, department store di fascia alta, grandi magazzini e piattaforme di e-commerce, e in oltre 5.500 negozi e shop-in-shops.