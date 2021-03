Broyer (S&P): «Tassi e inflazione, in Europa meno rischi rispetto agli Usa»

Lagarde: "Pronti a regolare tutti i nostri strumenti"

La Bce non aumenterà il Qe, ma Christine Lagarde dovrà spiegare bene questo disallineamento ai mercati

3' di lettura

«L’Europa non sono gli Stati Uniti, non hanno lo stesso tasso di crescita, non rischiano lo stesso aumento dell’inflazione né l’aumento dei tassi reali che sta spaventando i mercati, Christine Lagarde dovrà spiegare bene questo disallineamento». Non c’è pace per la Bce, che tra tornerà giovedì 11 marzo a riunirsi, a maggior ragione dopo il cortocircuito provocato la scorsa settimana dagli errori di comunicazione del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell . Per Sylvain Broyer, capoeconomista...