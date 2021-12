Bruce Springsteen vende il suo catalogo per 500 milioni di dollari

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il vincitore di numerosi Grammy, star mondiale amatissima dai fan, grande performer dal vivo, una icona americana e leggenda del rock, Bruce Springsteen, ha venduto a Sony le sue canzoni originali e i diritti per circa 500 milioni di dollari, scrive Billboard citando fonti.

Con questa vendita tutto il catalogo di Springsteen sarà di proprietà della Sony incluso il 15 volte disco di platino «Born In The U.S.A» e il cinque volte disco di platino «The River», riporta Billboard.





Questo accordo non è che l’ultimo di una serie con la vendita lo scorso anno di una serie di cataloghi di grande valore come la musica di David Bowie, Bob Dylan, Paul Simon, Stevie Nicks, Neil Young e Carole Bayer Sager.

Warner Music ha comprato i diritti in tutto il mondo del catalogo di Bowie a settembre, e Dylan ha venduto da poco il suo catalogo con più di 600 canzoni a Universal Music Group per 300 milioni di dollari.

Sony non ha commentato subito la notizia così come anche lo staff del cantante.