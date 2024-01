Brunei, al culmine la festa per le nozze del principe influencer

Un messaggio che sembra essere parte di uno sforzo per dare un’immagine più moderna ai 450mila sudditi del piccolo Stato del Borneo, nel Sud-est asiatico, e per rendere la famiglia reale un più lontana dai feroci litigi degli anni novanta tra il sultano e il fratello minore playboy, accusato di appropriazione indebita di miliardi quando era ministro delle Finanze.

Non solo, nel 2019 il Paese ha affrontato un contraccolpo globale quando la sharia è stata aggiunta al suo codice penale, consentendo la morte per lapidazione e l’amputazione degli arti per alcuni reati. Ora i grandiosi festeggiamenti, e le centinaia di migliaia di like sui social, potrebbero oscurare i ricordi in favore di questo principe che posta immagini che lo mostrano mentre vola su jet da combattimento, guida motoscafi e posa a torso nudo dopo gli allenamenti.

Le foto della coppia reale fanno il resto: la bellissima Anisha e il fascino estenuato del principe asiatico, tra ori, vestiti tradizionali, liturgie cromatiche, polvere di riso, oli profumati, frotte di ospiti vip dal mondo, potrebbero stordire il più critico degli osservatori.

