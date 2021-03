Brunello Cucinelli contiene il calo dei ricavi al 10% e nell’ultimo trimestre cresce del 7% Nell’annus horribilis della moda e del lusso, le aziende hanno perso una media del 20% del fatturato, con picchi del 30% – Il fondatore resta ottimista sul 2021, con un rimbalzo delle vendite superiore al 15% di Giulia Crivelli

Per un’azienda come quella fondata e guidata da Brunello Cucinelli, abituata da anni a crescere a due cifre, il calo dei ricavi del 10,5% a 544 milioni non può essere una buona notizia . Ma è bilanciata da altre due: la prima è che, in media, nel settore della moda e dell’alta gamma, nell’annus horribilis del Covid le perdite sono state, in media, del 20%, con punte di oltre il 30%. La seconda notizia, questa davvero positiva, è che nel periodo luglio-dicembre il trend della prima parte dell’anno si è invertito e i ricavi sono saliti del 7,1%. Gli indici di redditività normalizzati restano tutti positivi, con ebitda, ebit e utile netto rispettivamente di 41,8 milioni, 6,9 e 2,7 milioni. Dati che hanno permesso di fare, nel corso dell’anno della pandemia, gli investimenti programmati prima che scoppiasse l’emergenza sanitaria, economica e sociale, pari a 51,6 milioni.

Il commento di Brunello Cucinelli

«Abbiamo da poco concluso l'anno 2020 del quale per generazioni a venire si discuterà, e che resterà nella nostra memoria come un periodo doloroso per il corpo e per l'anima, ma anche come un tempo di grandi cambiamenti a vantaggio dell'umanità e del creato tutto, e l'abbiamo chiuso in termini di ricavi con una leggera diminuzione intorno al 10% – commenta Brunello Cucinelli, fondatore, amministratore delegato e presidente dell’azienda, quotata alla Borsa di Milano –. Proprio in questi giorni mi pare molto forte l'idea a livello globale che tra qualche mese si possa tornare alla nostra normale qualità della vita. Con questa convinzione e grazi e all'importante quantità di ordini in portafoglio derivanti dalle collezioni autunno-inverno 2020-21 (nella foto in alto, la parte femminile), considerate unanimemente molto positivamente sia dai clienti sia dalla stampa specializzata mondiale, progettiamo questo “anno del riequilibrio” con un'importante crescita del fatturato tra il 15% ed il 20%, e immaginiamo come da nostro progetto decennale 2019-2028 un anno 2022 con una crescita intorno al 10%.»

Andamento per aree geografiche

Il fatturato del mercato europeo, che assorbe il 33,3% del totale, è calato dell’1,8% a 181,5 milioni, ma nel secondo semestre 2020 c’è stata un'importante crescita (+20,6%). Il risultato molto positivo è guidato dal canale multibrand e sono molto interessanti le vendite nelle aree caratterizzate dalla presenza del cliente locale e, in particolare centro nord Europa e tutta l'area ex Urss. Il mercato italiano, che assorbe il 12,6% delle vendite, ha sofferto di più, con un calo del 23,8% a 68,3 milioni. La mancanza di turisti è stata parzialmente compensata dalla tenuta degli specialty stores (multibrand di qualità) nelle città di provincia. Soffre anche il mercato nordamericano i ricavi sono sceso del 15,4% a 172,8 milioni (31,8% sul totale) rispetto ai 204,1 milioni del 2019. In Cina il 2020 si è chiuso con un fatturato di 61,7 milioni (11,3% sul totale), in crescita dell’1,9% rispetto all’anno precedente.

Gli investimenti in tutti i processi aziendali

Al 31 dicembre 2020 l’azienda ha investito 51,6 milioni, in linea con i 52,6 milioni del 2019; gli investimenti commerciali sono stati di 39,6 milioni, «il resto è stato destinato – si legge nella nota diffusa a margine del cda – dedicati a software informatici, digitali, produzione e logistica». Gli investimenti commerciali sono stati diretti principalmente all'ampliamento delle boutique nelle location più pregiate, alle aperture e, come da consuetudine, al refresh di alcuni negozi del network e al costante aggiornamento dell'immagine dei nostri show room nel mondo. La stessa attenzione è stata dedicata alla boutique online che, nel mese di novembre 2020 ha visto completarsi il roll out mondiale del progetto di aggiornamento tecnologico.