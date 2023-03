Brunello Cucinelli corre in Borsa, migliora guidance sui ricavi

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Gli acquisti premiano i titoli Brunello Cucinellia Piazza Affari dopo il miglioramento della guidance sui ricavi per l'anno in corso. I risultati 2022 non hanno presentato sorprese, anche perché erano stati già annunciati ricavi e debito netto. L'utile, secondo Equita, è peggiore delle attese a causa di maggiori oneri finanziari e maggiori interessi di terzi.

Il management, alla luce della forte performance nel primo trimestre 2023 e dell'eccellente raccolta ordini da parte dei clienti wholesale, ha indicato di prevedere una crescita dei ricavi 2023 del 15% , migliorando la guidance precedente che era di +12% (anche il consensus è a +12%). Confermata la guidance sul 2024 a +10%. Il margine ebitda ante Ifrs16 è compreso tra il 18% e il 19% nel 2023. «Alla luce delle indicazioni del management, alziamo le nostre previsioni sui ricavi 2023/24 del 3,7%/3,8%, portando la crescita anno su anno leggermente al di sopra della nuova guidance, che riteniamo molto visibile», dicono gli analisti di Intermonte che lasciano invariate le ipotesi sui margini e riducono l'eps 2023 e 2024 rispettivamente dell'1,4% e dell'1,7%, avendo ipotizzato quote delle minoranze leggermente più elevate. In migioramento le stime di generazione di cassa. Il giudizio resta neutral mentre il target passa da 63,8 euro a 67,5 euro. «Le indicazioni del management sul current trading sono ancora una volta molto forti, a conferma del buon momentum del brand in tutte le regioni - dicono - tuttavia, dal punto di vista della valutazione, il titolo rimane poco attraente, scambiato con un premio del 6% sul rapporto prezzo/utili del 2023 rispetto a Hermès».

Equita, dal canto suo, alza la stima di fatturato 2023 del 4% (a +17%) e di eibtda ex Ifrs16 del 7%. Migliorato il target a 66 euro (+6%), confermato il rating hold, «con rapporto prezzo/utili 2024 di 39,5 volte, a premio dell'80% rispetto al settore, a metà strada tra il premio attuale e il premio storico pre-covid. Le valutazioni rimangono elevate - dice Equita - ma dopo la recente sottoperformance (-6% contro i peers da inizio anno) l`outlook in miglioramento potrebbe supportare il titolo».