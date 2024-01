Brunello Cucinelli: «È il momento di raccontare qualità e stile, non solo numeri»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Non sottovaluto gli obblighi di trasparenza che abbiamo come azienda quotata verso ogni stakeholder e sostengo da sempre che non esiste sostenibilità sociale o ambientale senza quella economica, ma al Pitti e qui a Milano vorrei parlare solo della collezione e della magia che dobbiamo riconoscere all’artigianalità italiana». Brunello Cucinelli spiega così la scelta di dare i risultati preliminari del 2023 alla vigilia della “settimana dell’uomo” di gennaio, che si snoda sull’asse Firenze-Milano: «Il 2023 è stato un anno record, in cui abbiamo superato per la prima volta il miliardo di ricavi (si veda anche Il Sole 24 Ore del 9 gennaio) – sottolinea Cucinelli –, crescendo a doppia cifra. A chi chiede quale sia la formula o addirittura il segreto di questo successo, rispondo che è la cura che mettiamo in ogni processo, dalla scelta delle materie prime allo stile, fino alla creazione vera e propria. Ma se proprio devo pensare a un ingrediente segreto, o perlomeno difficilmente misurabile, penso alla passione e impegno di chi lavora con noi e che dà vita alle collezioni».

L’imprenditore umbro non si stanca di ripetere quanto sia importante progettare luoghi di lavoro dove sia piacevole entrare e vivere e quanto sia necessario ridare dignità al lavoro artigianale dal punto di vista economico, senza dimenticare di darsi regole e limiti. «La vita in azienda deve essere piacevole e dare soddisfazioni, ma bisogna conservare energie per tutto il resto». Venendo alla collezione e in particolare alla maglieria, cruciale per la stagione fredda: il fascino dei modelli classici viene “trasfigurato” in una forma attuale, con punti waffle e filati bottonati che arricchiscono le superfici con effetti tridimensionali. Non mancano le fantasie geometriche ispirate agli anni 70 e 8o, che grazie a effetti sfumati e insoliti colori creano un’estetica nuova. Importanti come sempre i dettagli, dai nuovi bottoni in metallo che richiamano un gusto retrò con un raffinato approccio contemporaneo, ai cardigan più caldi, con fantasie in cui c’è l’eco della tradizione ma che allo stesso tempo si prestano a nuovi abbinamenti.