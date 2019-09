Brunello Cucinelli: «È il tempo dell’armonia, oltre che della sostenibilità. Al centro c’è sempre la persona» L’attenzione e il rispetto della natura sono nel Dna dell’azienda dalla sua nascita. Come lo è il rispetto per la dignità del lavoro, dimostrata dall’apertura di una nuova scuola di formazione interna di Giulia Crivelli

Brunello Cucinelli è talmente ammirato per quello che ha costruito in 40 anni e per come sa raccontarlo, all’interno della sua visione della vita, che potrebbe passare il suo tempo parlando a convegni di ogni tipo in giro per l’Italia e per il mondo, partecipando a eventi e talkshow (anche in tv, naturalmente, dove però non va spesso) e summit dei generi più diversi. È questione di sostanza: Cucinelli ha una bella e coerente e convincente storia personale e professionale da raccontare. Ma è anche questione di forma, perché a ben guardare sostanza e forma sono sempre legate. E la forma è che Cucinelli è bravo con le parole e trasmette, oltre che l’immagine di un uomo arguto e di un imprenditore illuminato, quella di una persona empatica. Nonostante questa alternativa da conferenziere, preferisce – forse non dovrebbe stupire – continuare a essere presente in azienda e a viaggiare per il mondo non solo come ambasciatore del marchio che ha fondato, ma anche di un certo modo di fare impresa e di una visione della vita e dei rapporti tra persone (nelle foto in alto, tre look presentati durante la fashion week di Milano per la primavera-estate 2020).

Primo: ascoltare

Alcuni inviti ovviamente li accetta. Specie se sa di avere interlocutori o “colleghi di convegno” interessanti. Benché però sia uno degli imprenditori più ammirati e che tutti vorrebbero incontrare, lui continua a preferire l’ascolto al racconto di sé. Oggi come 40 anni fa, quando gli venne l’idea di creare un nuovo marchio di cashmere senza avere una famiglia di imprenditori alle spalle, Brunello Cucinelli è una spugna. Ascolta e osserva tutto intensamente. O forse dovremmo dire che fa tutto intensamente, per sua stessa ammissione. Anche, per intenderci, giocare a calcio con gli amici o sfidarli a carte in uno dei piccoli locali del centro storico di Solomeo.

Secondo: imparare e non avere paura del confronto

Cucinelli ha raccontato nella sua biografia, uscita l’anno scorso per Feltrinelli, di non essere stato uno studente brillante. O meglio: di non essere stato diligente. Ma potremmo dire che i libri e gli studiosi di tante discipline (non solo del nostro tempo) li ha apprezzati e frequentati in seguito. E oggi legge di tutto, dai testi di Tucidide al New Yorker (e conserva e segnala agli amici le vignette che lo divertono di più), dai saggi sulla società contemporanea ai libri di poesia. Non disdegna il confronto con chi la pensa diversamente e ha posizioni distanti dalle sue. Vale per la concezione del lusso come per la politica. «Rispetto a 40 anni fa ho più strumenti per cercare di capire quello che succede, per farmi un’idea o un’opinione e, se lo ritengo possibile e necessario, per intraprendere azioni concrete. Ma lo spirito è lo stesso. Come diceva Rousseau, siamo per definizione uno diverso dall’altro. Tante piccole isole tra le quali però, volendo, si possono sempre stabilire dei contatti, dei collegamenti – racconta –. Oggi tutti parlano, giustamente, di sostenibilità sociale e ambientale. Nella mia azienda abbiamo queste priorità da sempre, oggi preferisco parlare di armonia. Penso che siamo tutti stufi di vedere ovunque scintille da cui nascono conflitti verbali e che sfociano nell’allontanamento delle persone una dall’altra».

Il gran rifiuto alla politica

Una settimana fa Cucinelli ha declinato l’invito a candidarsi come governatore per guidare politicamente la sua regione, ma l’amore per l’Umbria Brunello Cucinelli lo ha dimostrato costruendo, in 40 anni, un’impresa che da start up, diremmo oggi, è diventata un marchio globale del lusso e una società quotata sempre più vicina al club delle “one billion companies”: il primo semestre si è chiuso a 291,4 milioni e mantenendo gli stessi tassi di crescita (è lo stesso Cucinelli a parlare di doppia cifra) l’anno si chiuderà oltre i 600 milioni.

La sostenibilità ambientale è nei fatti

Numeri importanti, ma che raccontano solo una parte della passione di Cucinelli per la sua regione: più importanti ancora sono i progetti di conservazione del borgo di Solomeo, il sostegno al restauro di chiese e monumenti, in particolare dopo il terremoto, la costruzione di un teatro e la sostituzione di capannoni industriali dismessi con un parco naturale punteggiato da vigneti e frutteti. «Per me il rispetto delle persone e della dignità del lavoro e ad avere, in primis, un lavoro, va di pari passo con il rispetto per il creato, il termine che più amo, forse perché qui in Umbria abbiamo tutti interiorizzato le parole di San Francesco – racconta Cucinelli –. Sono un imprenditore però e uso gli strumenti che ho per mostrare in modo concreto questo rispetto, per la natura e per le persone».