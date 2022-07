Brunello Cucinelli festeggia in Borsa il trimestre migliore delle attese

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Acquisti su Brunello Cucinelli all'indomani della semestrale migliore delle attese. Il fatturato del secondo trimestre, per gli analisti di Equita, è risultato «leggermente sopra le attese a 218 mln (+46% su anno), confermando una decisa accelerazione rispetto al primo trimestre, grazie anche al peso stagionalmente più alto del retail (in più forte crescita) e alla diversa tempistica di consegne nel wholesale». Vendite «forti» e «superiori alle attese» anche per gli analisti di Banca Akros che conferma il giudizio «accumulate» con target price a 60 euro. «Il posizionamento nel lusso di fascia alta fornisce a Brunello Cucinelli adeguata protezione di fronte al contesto macroeconomico», sottolineano.

La sorpresa nel secondo trimestre, sottolinea Equita, viene dal retail, trainato dal forte momento del marchio. «Coerentemente con le dichiarazioni di Cucinelli a metà giugno - dice Equita - la società è apparsa molto fiduciosa, grazie al forte sell-out primavera/estate e all`ottimo andamento degli ordini primavera/estate 2023, nonché ad ulteriori aperture/ampliamenti di boutiques previsti per il 2023». La società ha alzato la guidance di fatturato e di margini e anche gli analisti di Equita migliorano le stime per il 2022 e il 2023. Tuttavia, dicono, «pensiamo che il titolo abbia già in buona parte anticipato la forza dei numeri del secondo trimestre e l`upside sulle stime». Equita conferma il giudizio hold ma riduce il target price da 54 a 49 euro per l'aumento dei tassi.