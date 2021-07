Brunello Cucinelli finanzia il restauro della cattedrale di Perugia

2' di lettura

La Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, l'Arcidiocesi di Perugia ed Eni gas e luce hanno annunciato un progetto per il restauro delle facciate della Cattedrale di San Lorenzo di Perugia. Gli interventi beneficeranno del cosiddetto “Bonus facciate” istituito con la legge finanziaria del 2020, e saranno realizzati grazie al sostegno economico della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli ed Eni gas e luce che con il progetto CappottoMio, oltre a realizzare i lavori con i suoi partner, acquisterà il credito derivante dalla detrazione fiscale al 90% prevista.

I lavori iniziati il 12 luglio riguarderanno il restauro conservativo delle facciate frontali e laterali, della scalinata esterna e del monumento bronzeo a Giulio III. Sono previsti inoltre interventi di ripulitura delle pietre, rimozione di alcuni inserti di cemento applicati come giunti tra le pietre in vecchi restauri che verranno sostituiti con materiali e modalità compatibili con i principi del restauro conservativo e l'importanza storico-artistica del monumento.

La cattedrale di San Lorenzo a Perugia

«Quando, in tutti questi anni trascorsi - ha sottolineato Brunello Cucinelli - mi capitava di passare accanto alla nostra bella cattedrale, non potevo fare a meno di meravigliarmi per la sua maestosità e bellezza e pensavo sempre al giorno in cui avrei potuto fare qualcosa per custodirla per chi verrà dopo di noi. Questo giorno celebra quindi per me la realizzazione di un bel sogno, quello di un restauro fortemente voluto dalla sensibilità del mio amico, il Cardinale Bassetti, garantito dall'esperienza e dalla saggezza della nostra nuova Soprintendente, Elvira Cajano, e reso possibile dalla professionalità di Eni gas e luce e dalla Fondazione di Famiglia, con sincero e grande amore per Perugia. Diceva John Ruskin che la custodia dei monumenti è un atto di alta moralità e rispetto per la storia, e mi affascina pensare che in questo caso quello che stiamo custodendo è simbolo altissimo di arte e della spiritualità di tutto un popolo».

Nel 2014 la Fondazione Cucinelli ha finanziato anche il restauro dell’Arco Etrusco di Perugia, con 1,3 milioni di euro, e nel 2017 quello del Teatro Morlacchi, al quale è stato destinato un milione di euro. Di recente l’azienda ha anche annunciato la vendita di un massimo di 646mila azioni per finanziare un nuovo progetto destinato al borgo di Solomeo, dove si trova la sua sede, un’opera che Cucinelli stesso ha definito «un progetto a mille anni».