Brunello Cucinelli: «Gli Stati Uniti non hanno paura dei cambiamenti, per noi sono il primo mercato»

C’è un’espressione che più di altre dà l’idea del carattere americano. To (re)start from scratch: non vuol dire (re)iniziare da zero, da un foglio bianco, bensì da una cancellatura, anche dolorosa (scratch). A Brunello Cucinelli, che negli Stati Uniti è andato in veste di imprenditore per la prima volta nel 1985, è questo che colpisce: la capacità di prendere atto di una situazione negativa, di una crisi irreversibile e di guardare oltre. Non significa non imparare dagli errori, ma evitare che diventino zavorra, paura che paralizza (nella foto in alto, il fondatore, presidente e direttore creativo dell’azienda; sullo sfondo, il paesaggio di Solomeo).

Il Covid ha colpito duramente gli Stati Uniti, lo stesso sta facendo l’inflazione. Come spiega – per una volta è proprio il caso di dirlo – la resilienza americana?

In una parola: la velocità con la quale abbracciano i cambiamenti positivi, forse ancora prima di aver valutato attentamente ogni loro conseguenza. E la velocità con la quale si allontanano dalle trappole in cui sono caduti. Vale per gli individui, le aziende e quindi l’intera società. Mi ha sempre colpito che le persone possano fallire, nel senso di bancarotta personale. Da noi indebitarsi eccessivamente, entrare nelle centrali rischi delle banche, perdere la casa o l’azienda è uno stigma sociale, oltre ché economico. Negli Stati Uniti, se non c’è dolo, se non si tratta di bancarotta fraudolenta, a tutti viene data una concreta, autentica, seconda possibilità.

Venendo al mondo dell’alta gamma, si può dire che l’e-commerce sia nato in America, adesso però c’è un grande ritorno del retail fisico. Finita la sbornia tecnologica?

In parte è una reazione fisiologica ed è successo in tutto il mondo, Europa e Italia compresa: quando i negozi, dopo i ripetuti lockdown, hanno riaperto, il traffico e le vendite sono aumentati in modo fin inaspettato. Ma nel caso dell’America e di città dove il nostro marchio è molto conosciuto e presente, da New York a Miami, da Los Angeles a Dallas, c’è qualcosa di più: un desiderio quasi “esagerato”, in pieno stile americano, di recuperare il tempo perduto e di ritrovare il piacere degli eventi in presenza, delle occasioni di incontro e, certo, di sfoggiare nuovi abiti e accessori.