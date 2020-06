Brunello Cucinelli ai nipoti: da questo periodo buio verrà una maggior consapevolezza In una lettera aperta ai membri più piccoli della famiglia, tutti bambini, l’imprenditore si rivolge idealmente a tutte le nuove generazioni, ispirandosi ai filosofi e scienziati del passato di Giulia Crivelli

Brunello Cucinelli fu tra i primi, durante la settimana della moda donna di febbraio, a capire che l’emergenza sanitaria - in quel momento confinata alla Cina - meritava di essere messa prima di ogni altra esigenza, anche economica. E fin da quei primi giorni, quando ancora l’Europa sembrava immune dalla pandemia - rassicurò partner e clienti cinesi.

Quando l’emergenza divenne sanitaria ed economica anche in Italia, Brunello Cucinelli e la società che ha fondato e che guida , iniziarono una collaborazione con l’università di Perugia e la Usl di Perugia per un progetto pilota. La fase uno del progetto si è conclusa mettendo in evidenza quanto sia fondamentale e utile per la comunità, monitorare l’eventuale contagio e cercare i portatori asintomatici di Covid-19 al fine di controllare il rischio di contagio da coronavirus alla ripresa delle attività lavorative. Lo studio guidato dalla professoressa Antonella Mencacci e che vede coinvolti anche ricercatori di fama internazionale prevedeva due fasi: all’inizio, l’esecuzione di tampone e test sierologico per tutti i dipendenti, per individuare eventuali portatori asintomatici o pregresse esposizioni al virus; successivamente, il loro monitoraggio periodico, sino al termine della pandemia.

Come e forse più di altri – visto che allo studio della filosofia Cucinelli dedica da sempre molte energie – l’imprenditore ha usato i mesi del lockdown per riflettere sui modelli di vita e di business che abbiamo costruito. Il mensile Vogue gli ha chiesto di dare una forma a queste riflessioni, in un modo inedito, una lettera aperta ai nipoti, i figli delle sue due figlie, terza generazione della famiglia fondatrice dell’azienda. Ancora in età prescolare, ma inevitabilmente, in qualche modo, colpiti dagli eventi degli ultimi mesi (nella foto in alto, da destra, Brunello Cucinelli, la moglie Federica, la figlia Carolina con il marito e la figlia Camilla con il marito. Le due bambine sono figlie di Camilla, mentre Carolina aspetta un maschio).

L’incipit della lettera

«Miei cari nipotini, come nonno vi ho sempre voluto bene, e non ho mai mancato di cercare il vostro affetto; ma per un riserbo antico, nei primi tempi, non sapevo parlarvi se non quando eravate addormentati. Mi piaceva immaginare che i miei sogni, chissà per quale incanto, entrassero in punta di piedi nei vostri, e parlassero direttamente alla vostra anima nascente. Oggi con la vostra vivace naturalezza avete saputo sciogliere il timore del mio cuore, e ne è nato un dialogo costante e felice, forse il più confortante di quanti altri io ne ricordi. Perciò, in questo giorno natale della vita nuova, è proprio a voi che mi piace parlare dei miei sentimenti. Come tanti altri, anch’io, pur nel ricordo doloroso di molte persone che non sono più fra noi, sono infine uscito da un mare tempestoso, e ora da una spiaggia sicura guardo indietro verso il mio passato con l’animo ancora in subbuglio.È a voi, miei nipotini, fertili germogli, che vorrei trasmettere il retaggio dei miei pensieri e dei miei ricordi; a voi oggi la vita sorride con ogni amorevole cura».

Gli effetti della pandemia

«Avete attraversato ignari uno smarrimento che ha riguardato il mondo intero, e l’ha fatto tremare per qualcosa che ha portato così tanto dolore all’umanità. La grande mente e il genio di un uomo quale fu il grande scienziato Einstein ci hanno parlato dei momenti difficili come di una benedizione dell’umanità, che dal dolore trae il genio della creatività e la forza dell’innovazione. La poesia eterna di Omero ha cantato le gesta di antichi re che, deposte le armi e il loro dolore, ebbero cuore e forza di ritrovare una vita nuova. Forse nessun pensiero mi ha commosso e convinto così tanto, e da qui mi piace riprendere il cammino della vita. In questa fiducia della vita nuova voi crescerete e vi ricorderete di me, e un giorno troverete da qualche parte questo mio scritto, ed esso diventerà per voi uno dei ricordi più cari, si imprimerà nella vostra mente e nel vostro animo, proprio come accadde a me, sebbene non con gli scritti, ma con le parole fuggenti del mio saggio e amato nonno Fiorino. Anche nel vostro cuore nasceranno i grandi ideali, perché è dalla profondità delle generazioni che maturano i frutti più dolci e utili».