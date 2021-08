Brunello Cucinelli in rialzo a Piazza Affari, piacciono i conti del semestre

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Mattinata positiva per Brunello Cucinelli a Piazza Affari: i titoli della società sono in rialzo all'indomani della pubblicazione dei conti del primo semestre. Nel periodo gennaio-giugno, Brunello Cucinelli ha registrato un utile netto di 21,9 milioni, a fronte di una perdita di 47,7 milioni nel primo semestre 2020, quando l'utile dei primi sei mesi del 2019 (pre-pandemia) era stato pari a 25 milioni. I ricavi netti del semestre ammontano a 313,8 milioni (+52,9% sul 2020 e +7,7% sul 2019). Nel secondo trimestre 2021 i ricavi sono stati pari a 149,2 milioni di euro (+13,8% sul 2019). L'ebitda del periodo è di 80,6 milioni (25,7% il margine), contro -3,4 milioni un anno fa e in aumento rispetto ai 79,2 milioni del primo semestre 2019. L’indebitamento finanziario netto caratteristico al 30 giugno 2021 è pari a 96,3 milioni, rispetto ai 136,5 milioni al 30 giugno 2020, che era stato impattato dagli effetti della pandemia, risultando già al 31 dicembre 2020 in deciso miglioramento a 93,5 milioni.

Il 2021 sarà «l'anno del riequilibrio»

«Siamo sempre più fiduciosi nel raggiungere nel 2021, “anno del riequilibrio”, una crescita nell’intorno del +10% rispetto al 2019, con un incremento intorno al +20% rispetto al 2020, e proseguire anche nel 2022 questo percorso di sviluppo, con un incremento del 10% rispetto al 2021 e sane marginalità», ha spiegato la società. I dati del semestre sono migliori del previsto «grazie a minori costi di marketing, più sbilanciati sul secondo semestre», mentre «l'outlook positivo è confermato», commentano gli analisti di Equita. «Brunello Cucinelli - aggiungono - offre una buona visibilità sulla top line grazie al portafoglio ordini e alla ridotta esposizione alla Cina (inferiore al 15% del fatturato contro il 20-25% per i concorrenti), ma anche una più lenta ripresa della redditività».



