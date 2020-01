Brunello Cucinelli scatta in Borsa dopo ricavi 2019, sfiora i 34 euro

2' di lettura

Le vendite all'estero spingono al rialzo i ricavi di Brunello Cucinelli, che ha diffuso i numeri preliminari del 2019 con stime ottimistiche per il 2020. Il titolo è scattato al rialzo in avvio del 3% e ha poi accelerato il passo fino a guadagnare oltre il 6%. Il top di seduta ha sfiorato i 34 euro (a 33,94), livello sotto il quale era sceso a metà marzo 2019.

I numeri preliminari delle vendite del 2019 vedono ricavi netti per 607,8 mln di euro, con un aumento del 9,9% a cambi correnti (+8,6% a cambi costanti) rispetto ai 553 milioni al 31 dicembre 2018. A spingere al rialzo i dati dell'anno appena chiuso sono stati i mercati esteri, che hanno registrato in media un aumento delle vendite dell'11,4% mentre la crescita del mercato italiano è stata dell'1,9%, con ricavi pari a 89,9 milioni (14,8% sul totale), rispetto a 88,2 milioni dello scorso anno. Nel dettaglio dell'estero, il mercato europeo è cresciuto del 12,9% (con fatturato pari a 184,9 milioni). Il mercato nordamericano risulta in crescita dell'8,9% (fatturato di 203,8 milioni) mentre la Cina è cresciuta del +14,7% (vendite pari a 63 milioni). La posizione finanziaria netta è pari a 30 milioni (14,5 mln al 31 dicembre 2028).

«Bella crescita del fatturato e dei profitti per il 2020»

Brunello Cucinelli, presidente e ad del gruppo ha commentato così i risultati preliminari sulle vendite 2019: «E' stato per la nostra impresa un anno eccellente sia per i risultati che per l’immagine nel suo complesso di un’azienda italiana, espressione a noi tanto cara. Dopo il bell’aumento di fatturato e vista l’ottima qualità delle vendite ci aspettiamo dei sani, equilibrati e sostenibili profitti. Visto l’ottimo sell-out dell’autunno inverno passato, la bella raccolta di ordini in casa della collezione primavera estate 20, e la molto favorevole partenza delle collezioni autunno inverno '20, lavorando con serena tranquillità ci attendiamo un 2020 di bella crescita del fatturato, dei profitti e dell’immagine».

(Il Sole 24 ore Radiocor)