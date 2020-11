Brunello Cucinelli si rivolge a tutti per costruire un «nuovo contratto con il Creato» Impegnato fin da gennaio a reagire in modo costruttivo e solidale all’emergenza sanitaria e poi economica, che dalla Cina ha investito il mondo, l’imprenditore spera ora in uno sforzo collettivo per uscire diversi (forse migliori) dalla pandemia di Giulia Crivelli

Impegnato fin da gennaio a reagire in modo costruttivo e solidale all’emergenza sanitaria e poi economica, che dalla Cina ha investito il mondo, l’imprenditore spera ora in uno sforzo collettivo per uscire diversi (forse migliori) dalla pandemia

Il 2020 non è stato un buon anno per il nostro pianeta: non lo è stato ovviamente per noi esseri umani che lo abitiamo, investiti dalla pandemia e dall’emergenza sanitaria e poi economica e sociale. Ma non lo è stato neppure per tutti gli altri ospiti della Terra: il Living Planet Report presentato dal Wwf il 16 settembre, un documento in cui si misura la riduzione delle popolazioni globali di mammiferi, uccelli, anfibi, rettili e pesci, ha dipinto scenari molto cupi. I dati del 2020 mostrano un calo medio di due terzi, avvenuto in meno di mezzo secolo, causato in gran parte dalla distruzione degli ecosistemi che sta anche contribuendo all'emergere di malattie zoonotiche (che fanno cioè il “salto di specie”) come il Covid-19, all’origine della quale ci sarebbe un trasferimento tra pipistrelli ed esseri umani.

Il tempo sospeso della pandemia

A differenza delle specie animali e vegetali del pianeta, noi esseri umani, almeno in teoria, possiamo fermarci e ragionare e riflettere con autocritica su quello che succede a noi e intorno a noi. Non capita tanto spesso, se ci pensiamo. La pandemia però – e in particolare i lockdown che hanno rallentato se non fermato molte attività commerciali e produttive – forse ha dato questa possibilità: concentrarci sui pensieri, le emozioni, le paure. Pensare al passato e al futuro, visto che il presente è, di fatto, sospeso. Non è un esercizio facile né necessariamente piacevole. Perché inevitabilmente porta a considerare la necessità di cambiare abitudini, forse addirittura stili di vita. Non abbiamo scuse, però, specie se la pandemia non ci ha messi al tappeto dal punto di vista economico o non ci ha tolto la salute. Chi ha la fortuna di non avere una stretta urgenza finanziaria e non ha incontrato sulla sua strada il coronavirus nelle sue forme più insidiose, può - forse deve - approfittare della mancanza di “rumore di fondo” per immaginare un futuro a breve, medio e lungo termine diverso. Si può addirittura osare e immaginarlo migliore, per tutti.

L’esempio di Brunello Cucinelli

A cogliere questa opportunità è stato Brunello Cucinelli, che fin da febbraio, quando ancora la pandemia sembrava un problema “solo” cinese, ha cercato di reagire in modo costruttivo all’emergenza che da subito aveva colpito l’Asia. A maggior ragione ha reagito quando il coronavirus è arrivato in Italia e in Europa. Ha messo in sicurezza le persone che lavorano nell’azienda, ha avviato progetti di ricerca e collaborazione con l’università di Perugia, ha poi deciso di dare una vita alternativa alle collezioni della primavera-estate, quelle che inevitabilmente nei negozi hanno avuto solo uno sprazzo di vita. Per poi essere inghiottite dal lockdown fisico dei negozi e dalle paure di molti consumatori. Per mesi tutti abbiamo messo in secondo piano tutti i beni che non erano di stretta necessità. E forse ancora adesso siamo restii a fare acquisti “voluttuari”, pur continuando ad avere bisogno di circondarci di cose belle. Ma forse anche il desiderio è sospeso. Da qui il progetto, lanciato in luglio, di donare a chi ne ha bisogno abbigliamento e accessori altrimenti condannati all’oblio dalla pandemia. E allo spreco: perché dietro ogni collezione ci sono mesi di lavoro di centinaia di persone: creativi, modellisti, artigiani e tanti tanti altri.

In settembre Cucinelli ha regolarmente presentato durante la settimana della moda di Milano – nel rispetto dei protocolli di sicurezza – la collezione donna per la primavera-estate 2021 e ha ribadito la necessità di un percorso di sostenibilità sociale innescato dalla pandemia