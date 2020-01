Brunello e Amarone i vini più cari d’Italia

Restando in tema di novità va sottolineata l'ottima performance di una denominazione meno celebrata e famosa: il Monica di Sardegna, una Doc emergente che ha raggiunto una quotazione media all’origine di 160 euro a ettolitro in crescita del 31,7% sullo scorso anno.

I bianchi

Passando invece in rassegna le quotazioni all’origine delle principali denominazioni “bianche”, nelle primissime posizioni ci sono Docg piemontesi che mantengono la leadership nonostante il calo. Al vertice infatti ci sono Gavi e Costese di Gavi con un prezzo di 280 euro a ettolitro per entrambe ma che registrano un calo del 3,4% rispetto a dicembre 2018. Al secondo posto come quotazioni il Pinot nero Trentodoc, che anche se si tratta di un'uva a bacca rossa in questa denominazione è utilizzato prevalentemente come base spumante ed è quotato in media 275 euro a ettolitro (in crescita del 3,8% rispetto allo scorso anno).

A seguire a poca distanza, e stabile rispetto a 12 mesi fa, il Prosecco Docg di Conegliano Valdobbiadene con 245 euro che mantiene un differenziale di prezzo significativo rispetto al Prosecco Doc quotato invece 200 euro a ettolitro (anche se quest'ultimo appare in crescita del 12,7%).

Altri articoli:

● Vino italiano, cresce l’export (+3,6%). Stati Uniti primo mercato

● Biondi Santi firma per 6 ettari a Brunello, conferma la Riserva per il 2019