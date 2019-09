Brunello Biondi Santi, la Francia fa shopping di vigneti in Toscana La società francese Epi, che fa capo alla famiglia Descours, è leader nello Champagne. Ora rilancia sul Brunello acquistando diversi ettari dal magnate argentino Bulgheroni di Giorgio dell'Orefice

È nell’aria già da qualche giorno e anche se ancora non c’è l’ufficialità sembra davvero vicina al closing l’operazione con la quale i francesi di Epi – (società leader dello Champagne e che fa capo alla famiglia Descours), già proprietari del brand forse più famoso del Brunello di Montalcino, Biondi Santi – stanno per rilevare altri 6 ettari di vigneti in area di pregio (la microzona si chiama San Polo) vicino alla storica tenuta di Biondi Santi, Il Greppo.

A darne notizia è il sito specializzato Winenews, tra l’altro montalcinese, e da anni tra i più informati su tutto quanto accade nel mondo del Brunello.

Il venditore dovrebbe essere il magnate argentino Alejandro Bulgheroni che nonostante la cessione resterebbe tra i principali proprietari di Montalcino visto che detiene ancora 35 ettari di vigneto (27 nella tenuta Poggio Landi e altri 8 a Podere Brizio).

Cifre ufficiali non ce ne sono, tuttavia sempre secondo i rumors per l’imprenditore argentino si tratterebbe comunque di un ottimo affare considerato che le ultime contrattazioni che hanno interessato vigneti analoghi a quelli oggetto della compravendita parlano di valutazioni superiori al milione di euro l’ettaro. Più del doppio del fixing in vigore all’epoca (tra il 2012 e il 2016) in cui Bulgheroni aveva acquisito le stesse superfici.