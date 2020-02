Brunello, vola il valore dei vigneti e aumentano le proprietà estere In 3 anni 15 aziende vitivinicole passate di mano (sfiorato l’acquisto di Castello Banfi da parte di Lvmh) per un territorio che vale oltre 2 miliardi di Giorgio dell'Orefice

Avrebbe dovuto chiudersi nelle scorse settimane ma, almeno per il momento, non se ne farà nulla. Lvmh, il polo francese del lusso proprietario di marchi come Louis Vuitton, Dior, Fendi, aveva aperto nei mesi scorsi una due diligence sull'acquisizione di Castello Banfi, non solo una griffe del Brunello di Montalcino, ma molto di più. Si tratta dell'azienda fondata dai fratelli italoamericani Harry e John Mariani e che a partire dal 1978 ha aperto al Brunello di Montalcino le porte degli Usa gettando così le basi della notorietà internazionale di oggi.

Le reiterate visite dei mesi scorsi da parte dei manager francesi avevano portato a un’offerta importante anche se molto al di sotto delle cifre astronomiche circolate sui media in queste settimane. Circa 500 milioni di euro per rilevare l’intera azienda invece del miliardo vagheggiato da qualcuno.

La famiglia Mariani chiariti i dettagli sulla catena di comando della società era adesso alla ricerca di soci, preferibilmente di minoranza. Da qui è nata la riflessione con il gruppo Lvmh il cui interesse verso Castello Banfi aveva il proprio motore – secondo i bene informati - nella struttura di hospitality, il bellissimo borgo medievale affacciato sui vigneti di Brunello. Ma poi, non si sa ancora se per divergenze proprio sulle formule di partecipazione, al termine della due diligence durata mesi il polo francese del lusso ha deciso di soprassedere. Anche se non si è concretizzata tuttavia la trattativa tra Lvmh e Castello Banfi è destinata a lasciare il segno su Montalcino. Perché tratteggia davvero un nuovo salto di qualità in termini di reputation per una delle denominazioni simbolo del vino italiano.

Un vero e proprio “salto di appeal” che segue l’investimento effettuato appena tre anni fa dal gruppo francese Epi che ha rilevato l’etichetta icona del Brunello, la Tenuta Il Greppo della famiglia Biondi Santi.

Lo sbarco vero e quello solo tentato in Toscana dai francesi è destinato a lasciare il segno perché denota l’attenzione verso la Docg senese di imprenditori con lunga e consolidata tradizione nel vino (Lvmh è titolare di brand come Dom Perignon, Krug, Chateau d’Yquem, Moet & Chandon) che evidentemente intravedono in Montalcino delle grandi potenzialità di crescita (e per il Brunello la possibilità di avvicinarsi alle quotazioni dei vini di Borgogna). Una visione che, purtroppo, non sembrano avere imprenditori italiani.